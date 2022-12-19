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高虹安小內閣人事大黑馬 蔡麗清追弊查案考驗實力

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
即將出任新竹巿副巿長的蔡麗清（左）曾獲邀出任T1聯盟顧問，右為聯盟會長錢薇娟。圖／T1聯盟提供
即將出任新竹巿副巿長的蔡麗清（左）曾獲邀出任T1聯盟顧問，右為聯盟會長錢薇娟。圖／T1聯盟提供

民眾黨新竹市長當選人高虹安小內閣名單出爐，現任高檢署檢察官蔡清麗被徵詢出任新竹市副市長，據了解，蔡麗清在檢察界內部人緣不錯，這次會成為新竹市副市長大黑馬，令不少法界人感到意外。

有檢察官表示，蔡麗清借調法務部法制司期間，對法規業務熟悉，但未來若接掌新竹市副市長，主要看的還是行政能力，法律人能否幫助高虹安綜理市政業務，甚至追弊查緝黑金，不僅考驗能力，也是實力的展現。

蔡麗清剛分檢察官時，老師帶著她與同學到現場學習相驗，也就是俗稱的驗屍，當時死者是名水流屍，老師還要求她就近觀察屍體，但死者因浸泡河裡多天，屍體開始腐爛，變成像「綠巨人」般的淡綠色，讓初出茅廬的她嚇出一身冷汗。

蔡麗清第一次學習相驗屍體後，總覺屍臭味揮之不去，老師後來帶著她去耳鼻喉科洗鼻子，這是她在檢察官生涯中，印象最深刻的一次記憶。

2008年桃園縣大溪鎮女子劉如華遭割喉棄屍案，當時承辦檢察官是蔡麗清，她與專案小組重回劉如華生前投投宿的大溪鎮紅蟳汽車旅館會勘，逐一詢問當天當班的旅館員工相關細節，再進入死者投宿房間採證，查出有5名男子和劉女交往甚密，其中4人訪談後暫排除涉案，唯獨住在新北市的劉姓木工相當可疑，鎖定劉男追捕。

2010年藝人陳凱倫兒子陳銳涉入校園黑幫簽賭案，少年隊報請時任士林地檢署檢察官的蔡麗清指揮偵辦。蔡麗清為減少對校園及學生衝擊，選在寒假期間逮人，帶回10名擔任校園組頭的學生、中輟生，由於陳凱倫兒子涉黑震驚各界，成為蔡麗清辦案的代表作。

蔡麗清借調法務部後，因業務需要與其他單位聯繫，與新北市政府警察局長黃宗仁建立不錯交情，另在觀光餐飲業、體育界也有人脈，更有國內重量級的建設公司老董，直言很欣賞蔡麗清的做事風格。蔡麗清前不久也獲邀擔任職籃T1聯盟顧問，宣導反賭反毒反暴力。

蔡麗清平日工作忙碌，假日都會固定與好友包車去郊外踏青，藉由欣賞好山好水來紓壓，常去的地方包括福隆海水浴場等度假場所。

2022大選 蔡麗清 高虹安

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