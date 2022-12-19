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影／再批王鴻薇沒政見！吳怡農：未達標準、不負責任

聯合報／ 記者莊昭文陳聖文張善寧黃翎軒／台北即時報導
民進黨立委補選參選人吳怡農上午接受媒體聯訪。記者莊昭文／攝影
民進黨立委補選參選人吳怡農上午接受媒體聯訪。記者莊昭文／攝影

民進黨立委補選參選人吳怡農19日表示，國民黨的對手王鴻薇說她有三項政見，包括要某某人下台、嚴格監督預算、核二與核三廠延役，但吳怡農表示，這些都不是政見，並批評王鴻薇未達標準、不負責任，連一項政見都沒有。

吳怡農今天上午接受媒體聯訪時批評，王鴻薇說她有三項政見，第一她要某某某下台，這只能算是政治表態，根本不是政見；第二她要嚴格監督政府文宣預算，這一點自己完全贊成，但是監督政府預算本來就是立委的職責，王鴻薇把立委依法必須執行的工作當成競選的政見，顯示王鴻薇對立委要做什麼，沒有做好準備。

吳怡農還說，第三王鴻薇主張核二、核三延役，但對核廢料要如何處理卻沒有提出任何說明，這是完全是不負責任的政見，因此吳怡農認為，王鴻薇說她有三項政見，但就他的標準來說，王鴻薇一項政見都沒有。

王鴻薇 吳怡農 核二

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