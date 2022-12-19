影／再批王鴻薇沒政見！吳怡農：未達標準、不負責任
民進黨立委補選參選人吳怡農19日表示，國民黨的對手王鴻薇說她有三項政見，包括要某某人下台、嚴格監督預算、核二與核三廠延役，但吳怡農表示，這些都不是政見，並批評王鴻薇未達標準、不負責任，連一項政見都沒有。
吳怡農今天上午接受媒體聯訪時批評，王鴻薇說她有三項政見，第一她要某某某下台，這只能算是政治表態，根本不是政見；第二她要嚴格監督政府文宣預算，這一點自己完全贊成，但是監督政府預算本來就是立委的職責，王鴻薇把立委依法必須執行的工作當成競選的政見，顯示王鴻薇對立委要做什麼，沒有做好準備。
吳怡農還說，第三王鴻薇主張核二、核三延役，但對核廢料要如何處理卻沒有提出任何說明，這是完全是不負責任的政見，因此吳怡農認為，王鴻薇說她有三項政見，但就他的標準來說，王鴻薇一項政見都沒有。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言