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桃園市長張善政小內閣名單出爐 2位副市長人選最出人意外

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今年初曾被點名選桃園市長 蘇俊賓任張善政副手

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長當選人張善政今早公布小內閣名單，副市長由曾任行政院新聞局長、桃園縣府環保局長的蘇俊賓（圖）出任。本報資料照片
桃園市長當選人張善政今早公布小內閣名單，副市長由曾任行政院新聞局長、桃園縣府環保局長的蘇俊賓（圖）出任。本報資料照片

桃園市長當選人張善政今早公布小內閣名單，2名副市長由台大醫院前副院長、台大醫學院教授王明鉅，及曾任行政院新聞局長、桃園縣府環保局長的蘇俊賓出任。其中，蘇俊賓曾被點名是國民黨桃園市長可能人選。記者上午詢問蘇俊賓對於新職位的想法，但他沒接電話。

蘇俊賓1976年出生，今年46歲，曾任朱立倫桃園縣府環保局長、行政院新聞局長、馬蕭競選總部發言人，也曾進入黨中央擔任文傳會主委及組發會主委。2012年時曾代表國民黨參選立委，但輸給尋求連任的前台南市長許添財。2016年政黨輪替後，漸漸淡出政壇， 在「信義房屋」出任關係企業董事長、信義房屋獨立董事。

今年初國民黨桃園市長人選眾說紛紜，蘇俊賓因兼具「在地認同」與「年輕認同」，被桃園市議員黃敬平點名，是國民黨主席朱立倫的「神秘戰將」。

對於遭影射是桃園市長人選口袋名單，蘇俊賓當時在臉書則透露，「謝謝你們還有想到我，有生之年我的確也會有回饋社會的打算，但不見得是政治，也不是現在，取之於社會的，我一定會還給社會。擔心我會打亂你們生涯規劃的人，不必擔心。對我還有期待的人，以上是我對你們的告白。」

2022大選 桃園市長 蘇俊賓 張善政

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