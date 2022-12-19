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蔣萬安穿小鞋？彭振聲出席會議喊冤：有影響市民權益嗎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
上周五市府交接召集人彭振聲請假缺席，遭藍營批評給蔣萬安穿小鞋？彭振聲今受訪喊冤。記者林麗玉／攝影
上周五市府交接召集人彭振聲請假缺席，遭藍營批評給蔣萬安穿小鞋？彭振聲今受訪喊冤。記者林麗玉／攝影

台北市長當選人蔣萬安下周日將上任，對於上周五請假缺席遭藍營批評給蔣萬安穿小鞋？市府交接召集人彭振聲今受訪喊冤，表示自己忙搬首長宿舍、還有高齡94歲中風老母親安置，加上上周五交接僅都發局，現任局長黃一平調任工務局長，「由他簡報比我們行禮如儀會好一點，無外界所說穿小鞋、氣度不夠」。

彭振聲今天還問，「有影響台北市民權益？到目前有嗎？交接是很順暢的。」

準北市副市長李四川、準文化局長蔡詩萍等人，今天上午到北市府召開第二次交接會議，對於上周五的交接會議缺席，彭振聲今天會議前受訪表示，他之所以請假，是因柯市府上台後，首長搬離宿舍，本來說有緩衝三個月，現在變成本月24日前要搬離，他都沒有時間請假，有快十天假沒請，加上家裡有一位94歲中風的老母親要安置，上周五才會缺席交接會議。

彭振聲也提到，過去移交的事情一般沒有給要下台的政務官去移交，但柯市長指定他，他就接受，他過去跟過十個市長包括陳菊等，每個都是事務官移交，儘管覺得應該由秘書長或副秘書長移交比較好，但柯指定就與立委林奕華成為窗口，對方要的題目、柯文哲要移交的都有充分溝通，包括修正簡報都有看完。

至於上周五因為實在沒有辦法，要回高雄一趟，甚至那一天可以不來，是因為當天是交接的是都發局業務，以後要上任的都發局長也是前局長王玉芬，所以黃一平、以前的副市長李四川，如果再了不起就加市長蔣萬安，四個人會談半個小時，就將都發局的業務全部交接，這有什麼問題？

彭振聲也提到，他跟李四川本來都是很熟的老朋友，他在高雄當處長，李四川是北市衛工處長，當時就認識，還有副秘書長張溫德擔任國家住都中心執行長也認識，每天Line來Line去，不會有穿小鞋問題。甚至柯市長也很清楚，交接最好是局對局、處對處，否則聽一個簡報、行禮如儀，聽一個報告有何意義？第一天就是只有交接都發局，就是這麼簡單的事情，不是故意穿小鞋、故意不到。

媒體問是否覺得委屈？彭表示，他在北市府八年不看報紙、也不看新聞，昨天提早從高雄回來，才看到新聞說他給國民黨穿小鞋，人不要因為錯誤的政策使自己生氣，今天接受訪問也很平靜，不是事實不用多加解釋，看外面要怎麼推測，不過實質很重要，交接是否平順、無縫接軌，這才是政治人物應該考量的。

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