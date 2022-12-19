任高虹安副手導入專業思維與創新 檢察官蔡麗清曝心情
民眾黨新竹市長當選人高虹安今開記者會公布小內閣第一波5人名單，其中，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任，不過蔡因公務未到記者會現場，她透過聲明稿指出，希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。
蔡麗清首先說，必須先感謝準市長高虹安邀她擔任副市長，這樣一個重要的工作，能夠在未來協助高分擔新竹市政的重擔，也讓新竹市民有一個更好的城市發展方向。但今天因現職高檢署的公務緣故，並沒有辦法親自到場。
但蔡麗清說，還是有一些對於未來的使命，想跟各位市民報告。當高虹安徵詢她的意願時，確實感到很意外。當然也詢問了高希望她怎麼協助新竹的城市發展。高說要借重她法治長才和公務體系經驗，為市政建設建立福國利民制度，對她來說，這就是發揮自己擅長的事情。
蔡麗清表示，經過一番深思，她也希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。過去的工作她長年都是專注在檢察官體系中，然而司法工作就像是工程師「debug」一樣，嘗試找出不合理的地方，未來她也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。
蔡麗清說，由於高虹安的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信她曾被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮。最後就答應了高的邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。
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