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任高虹安副手導入專業思維與創新 檢察官蔡麗清曝心情

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高檢署檢察官蔡麗清。報系資料照片
高檢署檢察官蔡麗清。報系資料照片

民眾黨新竹市長當選人高虹安今開記者會公布小內閣第一波5人名單，其中，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任，不過蔡因公務未到記者會現場，她透過聲明稿指出，希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。

蔡麗清首先說，必須先感謝準市長高虹安邀她擔任副市長，這樣一個重要的工作，能夠在未來協助高分擔新竹市政的重擔，也讓新竹市民有一個更好的城市發展方向。但今天因現職高檢署的公務緣故，並沒有辦法親自到場。

但蔡麗清說，還是有一些對於未來的使命，想跟各位市民報告。當高虹安徵詢她的意願時，確實感到很意外。當然也詢問了高希望她怎麼協助新竹的城市發展。高說要借重她法治長才和公務體系經驗，為市政建設建立福國利民制度，對她來說，這就是發揮自己擅長的事情。

蔡麗清表示，經過一番深思，她也希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。過去的工作她長年都是專注在檢察官體系中，然而司法工作就像是工程師「debug」一樣，嘗試找出不合理的地方，未來她也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。

蔡麗清說，由於高虹安的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信她曾被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮。最後就答應了高的邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。

民眾黨新竹市長當選人高虹安今開記者會公布第一波小內閣人事名單，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任。圖／高虹安提供
民眾黨新竹市長當選人高虹安今開記者會公布第一波小內閣人事名單，副市長一職將由高檢署檢察官蔡麗清出任。圖／高虹安提供

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