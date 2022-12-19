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「大學姐」林筱淇向盧秀燕請辭：揮別人生旅程的逗號

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市有給職顧問林筱淇上周向市長盧秀燕請辭。圖／取自臉書
台中市有給職顧問林筱淇上周向市長盧秀燕請辭。圖／取自臉書

「大學姐」林筱淇現任台中市政府有給職顧問、兼影視基金會執行長，選後衆人還在猜測她的動向，沒想到今天一早在臉書貼文表示，上周已向市長盧秀燕請辭。她表示下一步還沒有規劃。

林筱淇說，已在上周正式向盧秀燕市長請辭，辭去台中市政府有給職顧問一職及兼任的影視發展基金會執行長。4年前，林筱淇離開北市府，回到台中，她說，盧秀燕市長是她的恩人，給她機會為家鄉服務。

林筱淇說盧秀燕是她的恩人，非常感謝給她寶貴機會，能到台中市政府為市民服務，這4年來努力做好工作，希望能對她的第二故鄉台中市有所貢獻，藉此回報盧市長的提攜之恩。

「經過這四年來的歲月澆灌，台中成為筱淇心中無可取代的一朵玫瑰，也正是因為投注在這朵玫瑰上的時間，讓這朵玫瑰顯得如此重要，我的世界也因此而不同了。」

市長盧秀燕第一任任期12月25日屆滿，政務官須總辭。林筱淇說，人生沒有不散的筵席，即將離開服務四年的台中市政府，她會永遠珍惜曾一起共事的緣分。也很高興心願得償，得以見證盧秀燕市長高票連任，衷心祝福盧市長和市府團隊未來四年施政順利。

關於未來的方向，林筱淇說，目前還沒有規畫，「可以確信的是這只是人生旅程中的逗號之一。很快的，我會整裝再出發，航向未知的全新旅程，用心尋找浩瀚星空裡閃耀著微笑的那顆星星。」

林筱淇 盧秀燕 台中市

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