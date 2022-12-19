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「這人」會害慘全黨？ 羅智強預言：民進黨2024恐一屍無數命

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨前台北市議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片
國民黨前台北市議員羅智強。 圖／聯合報系資料照片

民進黨在九合一大選慘敗，拿下創黨以來最差成績，總統蔡英文辭去黨主席一職，行政院長蘇貞昌口頭請辭閣揆遭慰留。對此，國民黨前台北市議員羅智強在臉書上發文，表示如果蘇貞昌拒絕下台，只會讓人民更討厭民進黨，成為賴清德爭取大位的最大路障，更直言「蘇不起，賴倒地，一屍無數命」。

羅智強昨（18）日在臉書上發文，他提到2018年11月24日，民進黨九合一選舉大敗，賴清德當晚在臉書上表示，大選是「人民對政府施政的檢驗」，投票結果顯示人民並不滿意，自己感到抱歉，並向蔡英文口頭請辭以負起政治責任。雖然蔡英文慰留，但賴清德於隔年1月10日總預算通過後，1月11日即率內閣總辭走人。

羅智強提到人民以選票表達對政府施政的不滿，賴清德沒有賴著不走，反倒是蘇貞昌輸不起，死皮賴臉、霸佔閣揆，九合一選舉敗得比上次還慘，卻傳出即使內閣改組，蘇貞昌也不會下台，將一路做到2024。

羅智強指出卡疫苗、擋小明、關中天、反公投、將國人列為黑名單禁止返鄉、操弄民粹、藐視國會、漠視民意、治安差、經濟壞、養網軍、黑金橫行，「蘇貞昌的不滿意度過半，目中無人的他是民進黨傲慢執政的指標，拒絕下台只是讓民眾更討厭民進黨，成為賴清德爭取大位的最大路障」。

羅智強認為蘇貞昌賴在行政院長位子上，他所代表的負面觀感，就像甩不掉的餿水桶，扣在賴清德頭上，臭氣衝天揮之不去，賴清德手握黨權也難施展。最後，他直言「蘇貞昌繼續『帶賽』民進黨，對國民黨來說未嘗不是好事，但賴清德能坐視一人害全黨嗎？蘇貞昌賴到底，民進黨2024立委、總統大選危矣，蘇不起，賴倒地，一屍無數命」。

蘇貞昌 賴清德 民進黨 羅智強 蔡英文

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