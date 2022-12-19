獨／高虹安今公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，上周被檢方依貪汙罪條交保60萬元，高虹安今天將公布第一波小內閣人事名單，知情人士指出，現任高檢署檢察官蔡麗清被徵詢有無意願出任新竹市副市長，據了解，蔡麗清已向士林地檢署檢察長謬卓然口頭請辭，蔡麗清若以檢察官背景接掌副市長，是否會將新竹棒球場的缺失列為首要調查任務，值得密切關注。

台北市政府市政顧問翟本喬曾於臉書發文，若高虹安一審被判有罪，新竹市長職位會由副市長代理，所以要找個比高虹安更會查弊案的人當副市長，要讓立法院民進黨團總召柯建銘放棄追殺高虹安，就要製造「追殺高虹安」比「放過高虹安」會讓柯建銘更慘的局面。

高虹安曾向媒體表示，新竹棒球場案整個過程疑雲重重，唯有把所有東西攤出來一一檢視，才能找到根本問題；高虹安還點名關埔國小、新竹大車站與新竹總圖，都是新政府要檢討的標的。如今高檢署檢察官也將加入新竹市府團隊，對照高虹安上周被檢調約談時，身旁的律師團（新北檢前主任檢察官陳建良）也都是檢察官出身，顯示高虹安在政治上的用人布局，更有獨特有的思維。

蔡麗清是司法官43期，曾任士林地檢署檢察官、法務部法制司調部辦事、高檢署檢察官；蔡麗清在基層檢察官期間，辦過藝人陳凱倫之子陳銳涉入校園黑幫簽賭案、水泥工胡其揚斷掌詐保案，也曾因偵辦兩岸電話詐騙集團有功，獲頒「法眼明察」的銅雕獎盃。

蔡麗清是高檢署的「二專生」，目前借調高檢署，職缺在士林地檢署，因此必須先向謬卓然請辭，也要向高檢署檢察長張斗輝報告。

高虹安將於25日就任新竹市長，對於小內閣人選保密到家，目前，現任台北市政府地政局長張治祥已答應出任新竹市政府秘書長，也將是新竹市首位女秘書長。