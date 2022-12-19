快訊

阿根廷世足賽奪冠！梅西職業生涯將盡 坦言還想為祖國效力

冷吱吱！今晨最低溫4度 吳德榮：周三冷空氣再冷到周日

獨／高虹安今公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北即時報導
新竹市長當選人高虹安。圖／報系資料照片
新竹市長當選人高虹安。圖／報系資料照片

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，上周被檢方依貪汙罪條交保60萬元，高虹安今天將公布第一波小內閣人事名單，知情人士指出，現任高檢署檢察官蔡麗清被徵詢有無意願出任新竹市副市長，據了解，蔡麗清已向士林地檢署檢察長謬卓然口頭請辭，蔡麗清若以檢察官背景接掌副市長，是否會將新竹棒球場的缺失列為首要調查任務，值得密切關注。

台北市政府市政顧問翟本喬曾於臉書發文，若高虹安一審被判有罪，新竹市長職位會由副市長代理，所以要找個比高虹安更會查弊案的人當副市長，要讓立法院民進黨團總召柯建銘放棄追殺高虹安，就要製造「追殺高虹安」比「放過高虹安」會讓柯建銘更慘的局面。

高虹安曾向媒體表示，新竹棒球場案整個過程疑雲重重，唯有把所有東西攤出來一一檢視，才能找到根本問題；高虹安還點名關埔國小、新竹大車站與新竹總圖，都是新政府要檢討的標的。如今高檢署檢察官也將加入新竹市府團隊，對照高虹安上周被檢調約談時，身旁的律師團（新北檢前主任檢察官陳建良）也都是檢察官出身，顯示高虹安在政治上的用人布局，更有獨特有的思維。

蔡麗清是司法官43期，曾任士林地檢署檢察官、法務部法制司調部辦事、高檢署檢察官；蔡麗清在基層檢察官期間，辦過藝人陳凱倫之子陳銳涉入校園黑幫簽賭案、水泥工胡其揚斷掌詐保案，也曾因偵辦兩岸電話詐騙集團有功，獲頒「法眼明察」的銅雕獎盃。

蔡麗清是高檢署的「二專生」，目前借調高檢署，職缺在士林地檢署，因此必須先向謬卓然請辭，也要向高檢署檢察長張斗輝報告。

高虹安將於25日就任新竹市長，對於小內閣人選保密到家，目前，現任台北市政府地政局長張治祥已答應出任新竹市政府秘書長，也將是新竹市首位女秘書長。

高虹安競辦今天上午將於新竹市國賓飯店舉辦的「高虹安竹市府團隊第一波人事發布記者會」，將公布副市長、秘書長、教育處、地政處、民政處長人選。高虹安也會親自出席並致詞。

高檢署檢察官蔡麗清。圖／報系資料照片
高檢署檢察官蔡麗清。圖／報系資料照片

高虹安 檢察官

延伸閱讀

交保後首發文 高虹安：祈願台灣更多正向力量和善循環

【重磅快評】高虹安三大戰場 頭過身就過？

嚇阻柯建銘「追殺」 翟本喬提「這人」可當高虹安副手：更會查弊案

獨／這場婚宴冠蓋雲集…高虹安交保後首露面 藍綠黃政治人物都同場

相關新聞

解放軍勢力滲入抖音 國安局國家安全作業中心偵獲示警

「抖音」（TikTok）因有中共國資入主，是否禁用，引起討論。據了解，國安局日前偵獲，中共解放軍已在抖音置入文宣，利用具...

獨／高虹安今公布小內閣 高檢署檢察官接掌新竹副市長

民眾黨新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，上周被檢方依貪汙罪條交保60萬元，高虹安今天將公布第一波小內閣人事名單，知情人...

役期最前線／志願役提前離營人數屢創新高 綠委批國防部募兵方法有問題

役男役期延長問題備受矚目，立委發現，我國志願役士兵提前離營的比例逐年升高，5年來合計超過1萬8000人，感慨國防部每年募兵招獲率，表面上成績優異，卻留不住人，認為整體訓練需要改革，否則就算兵役延長也毫無幫助。

賴清德總統之路最快就位 但擋在前面還有三個障礙

副總統賴清德參選民進黨主席，確定沒有人出面挑戰，桃園市長鄭文燦更直指賴清德就是2024年唯一總統候選人，會全力支持。相對於國民黨何人出戰2024仍混沌，賴已領跑2024大選，但他有三大問題要處理。

【專家之眼】被政治耽誤的小生

2020年民進黨「明日之星」吳怡農與國民黨籍的蔣萬安在台北第三選區進行雙帥火拚，蔣萬安當選立委。2022九合一大選，蔣萬...

新聞眼／民進黨再不重整 下個失敗很快到

民進黨提名的嘉義市長候選人李俊俋昨在市長重行選舉慘敗，繼上月九合一選舉慘敗後，民進黨再吞一敗。蔡英文總統辭去民進黨主席，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。