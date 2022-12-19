【專家之眼】被政治耽誤的小生

2020年民進黨「明日之星」吳怡農與國民黨籍的蔣萬安在台北第三選區進行雙帥火拚，蔣萬安當選立委。2022九合一大選，蔣萬安更上一層樓當選台北市長。民進黨決定派遣吳怡農參加蔣萬安留下的台北市第三選區立委遺缺。由於吳怡農三年前選的不錯，國民黨徵召高票連任當選市議員的王鴻薇參加立委補選應戰。

從吳怡農的外表來看，他對於年輕選票、婦女選票的確有相當大的吸引力，這也難怪國民黨將吳怡農視為勁敵。不過，從2019年參選以來的紀錄來看，三年多來他似乎進步不大，甚至可說無心問政。

首先，三年前立委敗選後，吳怡農就出任民進黨台北市黨部主委。照理說，他應該利用這段時間好好沈潛，研究選區有關議題、國家大政方針，並好好經營選區。可惜的是，過去近三年的時間他似乎不夠努力，以至於很多人都看出他進步不大。

其次，這次他決定參選之後就批判九合一大選最大錯誤在於徵召，而非透過提名機制解決黨內紛爭，不過他卻忘了他兩次參選都是徵召，才讓他脫穎而出，甚至連民進黨台北市黨部主委，也是因為徵召才讓他坐上那個位置。

第三，他一被提名參選就和黑道劃清界線，卻忘了他之所以能成為民進黨台北市黨部主委，完全是因為黑道鼎力支持。他嚴詞批評黑道，自然遭到黑道反擊，嚇得他再也不敢抨擊黑道。

第四，他只在陸軍特種部隊服役，竟然大言不慚以為自己就是戰略專家，甚至未與專家學者溝通就大膽提出「全民皆兵政策」，號召八到十萬人參加國民兵，與國軍並肩作戰。民進黨內部檢討，發現，延長徵兵役期是這次九合一選舉大敗的主要原因之一，嚇得蔡英文總統千方百計要國防部長邱國正盡量拖延宣布延長役期的日程。吳怡農顯然沒看準風向，竟然提出比延長徵兵役期更嚴重的「全民皆兵」，難怪國防部前部長馮世寬痛罵吳怡農是「渣男」，現任部長邱國正說他不認識吳怡農。

第五，吳怡農還匆匆忙忙地提出松山機場遷移案，但卻未和國防部、交通部、美國在台協會等相關單位密切溝通，以至於一提出來就遭到各方打臉，甚至被很多選民批評為「草包」或「膿包」。

第六，更有趣的是，吳怡農竟將上個世紀五十年代的左翼社會運動創始人切格瓦拉列為他提倡改革的支柱。殊不知，左翼的切格瓦拉與「抗中保台」的蔡英文正好是兩個極端，二者勉強揉合在一起，只會治絲益棼。此外，吳怡農更常在錯誤的時間做出不正確的事，包括健忘、遲到、向記者開嗆等等，都不是一位好的候選人應該做的事。

雖然吳怡農不是一個稱職的候選人，但他的高富帥卻可能讓他轉進成為一名成功的明星。畢竟，不論是扮演奶油小生、大俠，落難公子，只要好好聽導演安排的，很快就能在影劇界揚名立萬。也許吳怡農是一位被政治耽誤的明星，與其參加選舉被人抨擊為「渣男」、「草包」或「畫虎不成反類犬」，倒不如走自己的路，走出自己的一片天。