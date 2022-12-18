人權海報設計競賽 陳菊：民主人權不是天上掉下來的

監察院國家人權委員會下午舉行人權海報設計競賽活動頒獎典禮，人權會主委陳菊致詞時表示，走訪德國的史塔西檔案局時，回想台灣一樣也有為自由民主的奮鬥歷程，內心無限感慨，所有的民主人權，都不是天上掉下來的，而是一代接一代爭取而來。

陳菊指出，今天看到這麼多年輕世代對人權的關注與熱情，表示台灣在人權上，正一步步往前進步之中。人權海報設計競賽，不僅僅是在藝術上的評比，更重要的是如何將人權議題融入藝術，並且表現出來。這次競賽的結果不是終點，希望這些得獎的人權海報作品，後續發揮影響，讓人權的意識傳遞出去，並在生活中落實。

今天頒獎典禮在張榮發基金會國際會議中心舉行，此次競賽活動的評審團，來自人權與藝術領域的專家及學者，包括東吳大學人權學程教授黃默、國立北藝大美術學院副教授郭昭蘭、台灣科技大學設計系教授李根在及國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎。

除了57件作品入圍者，學生組金獎得主是張楚輝，海報主題是關懷妥瑞氏症的「UNCONTROLLABLE SOUND」。他發表感言時表示，會選擇這個主題，是因為同學中就有妥瑞氏症患者，但常因別人的不理解，而遭到誤解，希望能有更多人了解與接受他們。

社會組金獎作品主題是傳達網路霸凌的「按鍵傷人」，得主楊曲昌發表感言表示，感謝國家人權委員會舉辦這個活動，他有兩個小孩，在創作過程中，他同時也向兩個網路世代的孩子說，網路帶來很多的便利，但也要小心不要因為不經意而對他人造成霸凌、洩露個資的人權侵害問題。