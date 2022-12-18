嘉義市長選舉／民進黨再輸1縣市 綠委質疑黨中央：我們的檢討到底是什麼？
嘉義市長重行選舉今天投票，國民黨籍市長黃敏惠勝選連任。台中市的立法委員何欣純得知選舉結果，在臉書貼出「結果再次告訴我們，沒有大破大立，就沒有大開大闔（合），我們的『檢討』到底是什麼？」，對民進黨在九合一選後的「檢討」似有意見。
據了解，民進黨在台中市九合一選舉中大敗，市長盧秀燕不僅順利連任，大贏民進黨蔡其昌27萬4千多票，得票差距超過20.42%，較本屆贏過林佳龍的14.22%，還贏超過6個百分點。
另在大里、太平、霧峰，也就是何欣純的立委選舉，國民黨立委席次失去已久，但盧仍大勝，綠僅拿到3成8的基本盤；在其他幾位綠委的選區亦是相同情形。
記者嘗試連絡何欣純進一步說明貼文的意思，但她未接電話。
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