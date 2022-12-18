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新竹棒球場改善優化已完成 市府：有心人士搬弄是非

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今嚴正澄清，棒球場歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，並針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業。圖／新竹市政府提供
市府今嚴正澄清，棒球場歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，並針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業。圖／新竹市政府提供

民眾黨立委高虹安16日因助理費案件遭檢調依違反貪汙治罪條例等罪嫌諭令以60萬元交保候傳，有名嘴上節目稱，現在不滿高虹安被搜查的人，不只高的支持者，連很多棒球迷都不高興，因為高是真正為新竹棒球場在努力的市長當選人；對此，市府發聲明，棒球場改善優化已完成，相關進度持續於「棒球場改善專區」對外說明，但有心人士搬弄是非，刻意於媒體造謠生事，除製造錯誤輿論。

該名嘴稱，高虹安14日著美國棒球大聯盟的場務組專家庫克（Murray Cook），到新竹棒球場看場地，結果隔天就被檢調搜查，也導致新竹市希望看到球賽的棒球迷也都不高興。

專家進行場勘後，才發現新竹市棒球場從7月到現在沒有做任何事，紅土區到現在還會積水，且新竹市原本其實已經失去舉辦熱身賽的機會，是高虹安把專家請來重新場勘，才讓竹市的棒球迷燃起一線希望，結果高又被馬上帶走問訊整晚。

對此，市府今嚴正澄清，棒球場歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，並針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業，如觀眾席視角、加裝固定式轉播平台、調整室內休息室空間配置、投手與內野守備視覺等，相關進度持續於市府官網「棒球場改善專區」清楚說明。

此外，近日陸續邀中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟實地會勘並確認成果，美國職棒大聯盟專業場務專家本週也進行場勘，確認改善及優化項目皆到位、肯定改善小組的努力，並就細部項目微調提供專業建議，看好球場未來發展潛力。

市府說明，因棒球場積極進行改善作業，市府8月即回覆悍創公司，待改善完成後進行場勘較為適宜，此前已多次說明；日前美國職棒大聯盟會勘時，改善小組利用草皮澆灌系統模擬遇雨情形，現場進行排水測試，並作監測評估。

為迎接明年職棒賽季，改善小組將針對專家提出細部項目微調持續優化，期盼提供更完善的場地使用品質，也呼籲有心人士勿利用媒體隔空誣指，看圖編造故事，此類行為不僅無益於棒球場改善優化，更企圖誤導事實，應適可而止。

市府今嚴正澄清，棒球場歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，並針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業。圖／新竹市政府提供
市府今嚴正澄清，棒球場歷經4個月、累計召開20次改善小組會議，並針對球員工會回饋27項建議均改善完成，如紅土、草皮、打擊視覺區、牛棚、界外區等，更完成多項優化作業。圖／新竹市政府提供

新竹 高虹安

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