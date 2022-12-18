嘉義市長選舉／黃敏惠勝選連任成功 得票數超越上屆

嘉義市長重行選舉今天投票，寒流影響投票率僅43.99％。國民黨嘉義市長黃敏惠最終以5萬9874票連任成功，超越上次5萬8558票，大增加1316票；民進黨李俊俋最終得3萬2790票，以2萬7084票差敗給黃敏惠。

藍營黃敏惠這次當選若當完4年，將累計在嘉義市首長執政17年，創地方自治史的紀錄；綠營李俊俋上午到文雅國小投票受訪表示，今天投完票最想的一件事就是休息。

無黨籍嘉義市長候選人得票數分別如下，陳泰山246票；黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統535票；鄭凱升368票。

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