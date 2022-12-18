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嘉義市長選舉／李俊俋宣布敗選「責任一人承擔」 盼黃敏惠讓市政更進步

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長候選人李俊俋走競選總部時受到支持者鼓掌加油。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋走競選總部時受到支持者鼓掌加油。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市長候選人在下午5時30分於選總部外承認敗選，李俊俋表示，所有敗選責任一人承擔，打電話向黃敏惠市長恭喜，希望她當選後，能參考他在競選時所提出的政策，共同讓這塊土地的未來愈來愈好。

當李俊俋和競選團隊走到戶外時，受到支持者鼓掌加油，李俊俋坦承敗選，感謝大家支持外，與團隊3度向支持者鞠躬致意。

李俊俋表示，未能達到大家的願望，所有敗選責任一人承擔，感謝鄉親、同黨同志、家人支持幫忙，這些日子以來站在街頭拜票，受到許多鄉親的鼓勵，也聽到要改變的聲音，會檢討失敗原因，繼續努力。

他表示，這次選舉最大的任務是希望已停滯好久的嘉義市能動起來，能夠愈來愈進步，要讓城市有未來、年輕人有工作、老人有照顧、嘉義能進步。

李俊俋說，私下有打電話向黃敏惠市長恭喜，希望她當選後，能參考他在競選時所提出的政策，要共同讓這塊土地的未來愈來愈好。

李俊俋表示，今天選舉結果雖然未能符合鄉支持者期望，希望共同祝福黃敏惠市長，大家繼續監督黄市長，希望她為嘉義市繼續來努力、打拚。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋在競選總部率團隊以坦承敗選，與團隊3度向支持者鞠躬致意。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋在競選總部率團隊以坦承敗選，與團隊3度向支持者鞠躬致意。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋在競選總部坦承敗選。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋在競選總部坦承敗選。記者李宗祐／攝影

2022大選 嘉義市選舉 李俊俋 黃敏惠

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