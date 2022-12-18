北韓又射飛彈 外交部譴責破壞區域和平穩定

北韓於台灣時間今日上午10時13分到11時5分左右，從平安北道東倉里地區向日本海發射2枚中程彈道飛彈(MRBM)。我外交部今天表示，對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射導彈，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。

外交部指出，自今年1月起，北韓已進行30餘次飛彈試射，次數遠超過以往紀錄，其中包括各式洲際及中、短程彈道飛彈，同時也正進行恢復核試爆的相關準備工作，使韓半島及印太區域情勢更加緊張。

外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射導彈，破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。韓國駐台代表部已多次對我國政府高度關切韓半島局勢表示肯定及感謝。

外交部表示，台灣與韓國同屬印太社群重要成員，也同樣遭受獨裁政權的武力威脅。當中國於8月進行大規模環台實彈軍演，破壞台海和平、威脅國際海空航行自由時，韓國與美國、日本、東協及多個理念相近國家齊同高度關切中國的軍事威脅行動，並多次強調台海和平穩定對區域安全繁榮的重要性。

外交部表示，美日韓三國領袖於11月13日出席金邊第17屆東亞峰會時，再次聯合重申維持台海和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

外交部說明，我國將持續密切關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作共促韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。