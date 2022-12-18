賴清德參選民進黨主席 陳菊：給予最大祝福

監察院國家人權委員會下午舉行人權海報設計競賽活動頒獎典禮，邀院長陳菊、副院長李鴻鈞及監委賴振昌、高涌誠、蘇麗瓊等出席。對於副總統賴清德參選民進黨主席，陳菊今天說，對任何願意為台灣努力的人，「不管他們擔任什麼職務，都給予最大祝福。」

陳菊今天表示，曾經做過一次民調，台灣人認知國際人權公約、世界人權宣言的比率不到30%，顯示台灣在人權教育、跟世界同步的人權公約上，民眾還需要更多進步、參與，人權教育工作將是未來重點。

對於賴清德參選民進黨主席，本周起將到全台辦理座談會向黨員發表政見爭取支持，而秘書長一職，外傳高雄市前副市長許立明有機會接任。

陳菊說，民進黨成立不過才36年，她過去在台灣民主道路超過50年，對於任何願意為台灣努力的人，她都盡最大可能去感謝，「感謝他們願意走這條艱難的路」。

陳菊表示，過去曾與賴清德同在南台灣擔任市長，以她現在的監察院長職位，對政治不適合有任何評論，「不影響我跟他的情感」；許立明則是她過去多年同事，非常優秀的新世代，「不管他們擔任什麼職務，都給予最大祝福。」

媒體也問，民進黨九合一大敗後，「抗中保台」論述是否要改變？陳菊說，她是監察院長，對政治議題都保持中立，「我有我的堅持、觀點，但我會保持中立」。