影／蔡英文主持「南方澳跨港大橋重建工程」通車典禮
南方澳舊橋自108年10月1日倒塌至今已屆滿三年，歷經三年的重建，今天上午由蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人主持「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」，並在下午三點正式開放通車。
蔡英文總統致詞時表示，2019年10月1日南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，並對當地交通、經濟及觀光造成重大影響，感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，積極協助災後重建，也讓工程順利進行。蔡總統也強調，在大橋重建的過程中充滿了考驗，不過相信新橋在今天通車後，能讓周邊商圈及觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳的發展帶來新契機。
蔡總統說，未來這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵，讓漁民返航時一看到這座橋，就知道回到溫暖的家，而台灣所有人民看到這座嶄新的大橋，也都會感受到南方澳的積極轉型與重生。蔡總統強調，政府投入大量資金，改善漁港的規劃設施，提升蘇澳港周邊的港口建設及觀光景點，讓南方澳成為重要的漁獲交易點，也成為民眾喜愛的觀光勝地，共同帶來宜蘭的發展。
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