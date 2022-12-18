影／蔡英文主持「南方澳跨港大橋重建工程」通車典禮

南方澳舊橋自108年10月1日倒塌至今已屆滿三年，歷經三年的重建，今天上午由蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等人主持「南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮」，並在下午三點正式開放通車。

蔡英文總統致詞時表示，2019年10月1日南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，並對當地交通、經濟及觀光造成重大影響，感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，積極協助災後重建，也讓工程順利進行。蔡總統也強調，在大橋重建的過程中充滿了考驗，不過相信新橋在今天通車後，能讓周邊商圈及觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳的發展帶來新契機。