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吳怡農批都未提政見 王鴻薇反酸他健忘

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委補選參選人王鴻薇因確診，以影片回應媒體提問。圖為王鴻薇日前以視訊方式參與立法院國民黨團記者會。記者葉信菉／攝影
國民黨立委補選參選人王鴻薇因確診，以影片回應媒體提問。圖為王鴻薇日前以視訊方式參與立法院國民黨團記者會。記者葉信菉／攝影

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農批評國民黨參選人王鴻薇至今沒提出政見。王鴻薇今天說，吳怡農之前才批評過她提出的核二、核三廠延役，怎麼一下就忘了，也太過健忘，也反酸難道提出讓政府開英文補習班才叫政見嗎？

確診中的王鴻薇今天以影片回應媒體提問。對於吳怡農說她沒有提政見，王鴻薇說，吳怡農太健忘了，他之前才批評過她提出的核二廠、核三廠延役，怎麼一下就忘了，難道提出讓政府開英文補習班才叫政見嗎？她絕不會提出一個紙上談兵或空洞的政見，她之後還會提出政見，吳怡農可以拭目以待，並說她很希望和吳怡農就能源議題辯論。

兵役是否延長似乎成為民進黨的燙手山芋。王鴻薇說，兵役延長不是不能討論，但不應成為選舉操作的因素，現在國防部跟總統府、行政院不同調，民進黨充滿選舉算計跟權謀，兵役延長本來應該是保台，卻變成保民進黨，她要問役男和國防的利益在哪？她認為這件事充分顯現民進黨只顧選舉、不顧人民的荒謬。

民進黨立委高嘉瑜稱吳怡農在走她走過的路，還說吳怡農是「一個人的武林」，王鴻薇說，她之前說吳怡農是「一個人的江湖」，吳怡農當時發新聞稿澄清，她要問吳怡農要不要發新聞稿說明是不是一個人的武林？

吳怡農批評王鴻薇對他人身攻擊，王鴻薇問吳怡農她哪句話對他人身攻擊？她完全都是在相關公共政策討論上提出質疑，若這樣叫人身攻擊，難道所有政策都不能討論也不能有意見，變成一言堂嗎？

吳怡農 王鴻薇 民進黨

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