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傳將接台北市副市長 林奕華四度以「假設性問題」回應

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委林奕華(左3)、台北市議員徐弘庭(左2)、陳炳甫(左3)、闕枚莎(右4)、吳志剛(右2)、新北市議員林國春(右1)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場。記者徐偉真／攝影
國民黨立委林奕華(左3)、台北市議員徐弘庭(左2)、陳炳甫(左3)、闕枚莎(右4)、吳志剛(右2)、新北市議員林國春(右1)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場。記者徐偉真／攝影

外傳國民黨立委林奕華將接任台北市副市長，而台北市長當選人蔣萬安已公布第三波人事卻未見林奕華；林奕華今天上午當確診的台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇「分身」掃中山區松江市場，被問到副市長相關問題時，四度表示那是「假設性問題」，均未回應。

王鴻薇今天原訂和林奕華一起掃松江市場，王鴻薇確診後由林奕華當分身幫她拜票，包括徐弘庭、闕枚莎、陳炳甫、吳志剛和林國春等雙北議員及中山區里長也一起掃市場，受到民眾和攤商熱情歡迎。

林奕華在進市場前先接受媒體訪問。媒體詢問她是否已有在尋覓大安區立委補選人選，林奕華說那真的是假設性問題，她今天就是來幫王鴻薇的忙，最近幫忙蔣萬安交接工作，她不回答假設性問題。

而今天大安文山區的市議員徐弘庭也到場，引發聯想，媒體詢問徐弘庭是否是補選可能人選，林奕華說那是假設性問題，今天到的議員是因為跟王鴻薇在議會是同質詢組，同質詢組的議員感情比較好，所以大家都想當王鴻薇分身，一起幫她拜票。

媒體追問副市長明年2月1日才就職這時間點恰當嗎？林奕華說這是假設性問題，也應該要問蔣萬安。

對於今天當王鴻薇分身，林奕華說她跟王鴻薇是好朋友，在她心目中王鴻薇就是準備好的立委人選，她在議會的問政和各方面條件早就有立委的水準，相信選民會做出睿智的決定，讓王鴻薇幫大家發聲，她也對王鴻薇很有信心。

多位國民黨民代喊出「世代交替」，林奕華說，她一直鼓勵年輕人要有參政機會，但世代共榮是國民黨最好的特色，國民黨老中青都有，一起發揮戰力，世代共榮需要共同努力。

台北市副市長彭振聲上周五缺席台北市政府交接，林奕華說，彭振聲的確是告知他們上周五跟下周一會回高雄，不會出席，但對交接小組來說，重點還是把24項交接內容做清楚的了解，彭振聲只是一個代表，重點還是把交接工作做好，讓蔣萬安25日之後可以把市長工作做好，所以重點在內容。

國民黨立委林奕華(右2)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場，被問到副市長問題時四度以「假設性問題」回應。記者徐偉真／攝影
國民黨立委林奕華(右2)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場，被問到副市長問題時四度以「假設性問題」回應。記者徐偉真／攝影
國民黨立委林奕華(右3)、台北市議員徐弘庭(左2)、陳炳甫(左3)、闕枚莎(右4)、吳志剛(右2)、新北市議員林國春(右1)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場。記者徐偉真／攝影
國民黨立委林奕華(右3)、台北市議員徐弘庭(左2)、陳炳甫(左3)、闕枚莎(右4)、吳志剛(右2)、新北市議員林國春(右1)今天當國民黨立委補選參選人王鴻薇的「分身」掃松江市場。記者徐偉真／攝影

林奕華 王鴻薇 台北市長

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