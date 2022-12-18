天冷蔡、蘇互動更冷？ 蘇貞昌：我們互動不斷 不必作文章

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天出席南方澳跨港大橋重建工程通車祈福典禮，針對最近兩人經常同台，卻被媒體質疑互動冷。對此，蘇貞昌表示，兩人時常討論國家大事，互動不斷，如果要拿他與蔡英文之間作文章，其實大可不必。

蘇貞昌表示，他和總統「閬日不閬禮拜」（台語諺：隔日不隔禮拜）經常見面，不時要談國家大事，時常就要談各種國家大事，到彼此對於各種事情的看法，互動從來不斷，外界要怎麼看，其實都是不同的眼鏡，會做不同的解讀。