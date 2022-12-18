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徐國勇離開內閣後3家電視台找上門 花落民視有原因

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
據悉，在徐國勇離開內閣後，有三家電視台找上徐國勇，民視是最積極的一家，因此徐國勇才會「花落民視」。本報資料照片
據悉，在徐國勇離開內閣後，有三家電視台找上徐國勇，民視是最積極的一家，因此徐國勇才會「花落民視」。本報資料照片

內政部前部長徐國勇日前請辭獲准，成為民進黨九合一敗選後，第一位離任的蘇內閣閣員。徐國勇不但將回老本行當律師，也確定入主民視最新政論節目，節目名稱為「全國第一勇」，12月26日正式開講。據悉，在徐國勇離開內閣後，有三家電視台找上徐國勇，民視是最積極的一家，因此徐國勇才會「花落民視」

徐國勇最近向友人透露，他的下一步將回到老本行當律師，事務所位於北投。他最近向友人表示，「雖然仍然會咳嗽會喘。但相信這兩天就會好的。我會很快地重回民間社會。」他也說，將開始執行律師業務，「沒有開幕活動，惦惦的開始執業！總是要生活」。

據悉，徐國勇在北投的事務所，是他過去服務的舊址，他也婉拒所有花籃，將實現諾言「惦惦的開始執業」。

徐國勇 民視 律師 內政部 民進黨

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