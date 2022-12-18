訪北榮救命恩人周元華 陳水扁伸手駁造假手抖症

台北榮總社區復健精神科主任周元華是首位開出前總統陳水扁需要居家治療的醫師，並被陳水扁稱之救命恩人。他今接受陳水扁廣播專訪時說，治療阿扁時當然有壓力，但最重要的方法就是「專業擺中間」。陳水扁也在節目上重現手抖狀況，周強調「這是裝不出來的」。

陳水扁在2012年至台北榮總戒護就醫，當時精神科醫師周元華為主治醫師，診斷出陳水扁前額內葉退化，自律神經失調，罹患重度憂鬱症、睡眠呼吸中止症等。陳水扁笑說，當時自己被送到北榮很害怕，「這個槍桿子醫院會不會把我斃了」，晚上甚至不敢入睡，還是由醫師陪伴才稍微安心入睡。

周元華表示，自己治療陳水扁當然常有壓力，但也感謝當時的院長林芳郁在眾多壓力下選擇尊重專業，扛下很多壓力。團隊常討論「如果這個人是一般門診病人，不是前總統陳水扁，你會怎麼做？」在醫院陳水扁就是病人，「我們尊稱他為陳水扁總統，一來是對於前總統的尊重，二來也是醫病關係的建立。」

周元華憶及當時診斷出陳水扁症狀，外界很多不同聲音，「但是我們了解這些裝不了，即使陳水扁精氣神看起來都很好，但老化騙不了人、自律神經騙不了人，人是鬥不過自律神經的。」周也強調，在治療陳水扁過程中，發現他承受非常多壓力，也展現超強的意志力。

陳水扁為自己喊冤，「很多人都說我手抖是裝出來的，平常也沒在抖，但手伸出來它就是這樣。」陳水扁邊說邊把右手伸出來，重現手抖狀況，手抖狀況仍未改善。

陳水扁與周元華從醫病關係，也變為朋友。周元華說，自己最近正在籌畫想寫「御醫眼中的阿扁」的書。回想兩人何時建立起情誼，周元華認為是陳水扁從北榮移至中監，「當時阿扁總統覺得連我都不告訴他，騙了他、想放棄他。」後來周到中監探望時，告訴陳水扁自己也是移監後才被告知，這才化解兩人的誤會，也是那時從醫病關係上多了朋友的情誼。