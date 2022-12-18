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英國會下議院外委會友台立場 外交部：誠摯感謝

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
英國下議院外交委員會主席柯恩詩（中）在外交部受訪時表示，應確保台灣主權能延續、確保台灣在國際上受尊重。圖／取自外交部直播頻道
英國下議院外交委員會主席柯恩詩（中）在外交部受訪時表示，應確保台灣主權能延續、確保台灣在國際上受尊重。圖／取自外交部直播頻道

英國國會下議院外交委員會今發布「檢討我們的策略：更新『整合性政策評估』」報告，對英國政府將於明年2月更新的「整合性政策評估」提出建言，強調英國僅認知而非接受中國的「一中政策」，並支持維持台海現狀。我外交部今天表示，對於英國國會下議院外交委員會以具體行動展現對台灣的支持與友誼，表示誠摯歡迎及感謝。

外委會建議報告表示，「整合性政策評估」強調英國要發展與印太區域的關係，而台灣攸關英國在該區域利益的核心，「整合性政策評估」未提及台灣，令人感到意外。

該報告並指，英國政府未能清楚表達其立場係僅「認知到」中國的「一中政策」但未曾接受，而英國支持台灣的政策立場，就是「不應以武力改變現狀」。

外交部表示，英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩等5位跨黨派外委會議員、最近才在11月組團來台訪問，就台海情勢與台英雙邊關係等議題進行考察，以利針對英國政府即將更新的「整合性政策評估」做出建議。英國國會下議院外委會議員離台前表示，親眼見證台灣對抗威權政權，維護印太區域和平及穩定的貢獻，台灣在國際上並不孤單，英國國會將秉持初衷，堅定支持民主夥伴的台灣。

外交部表示，台英關係一向密切友好，英國一貫支持台灣有意義參與國際組織，關切及支持台海維持和平穩定，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近國家及夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

英國 外交部 台海

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