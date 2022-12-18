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越南旅遊簽證費暴漲3倍 立委要外交部爭取對等合理定價

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，赴越旅遊簽證費暴漲3倍，外交部應積極與越南協調，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價。圖／取自邱臣遠臉書
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，赴越旅遊簽證費暴漲3倍，外交部應積極與越南協調，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價。圖／取自邱臣遠臉書

台灣入境免隔離政策10月13日上路後，吸引不少民眾選擇出國旅遊，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，越南是國人的熱門選擇之一，但是赴越南簽證費從原本的1500元，上漲到4000至5000元不等，外交部應積極與越南協調，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價。

邱臣遠上午在臉書發文指出，台灣重新開放邊境管制後，湧現國人出國旅遊熱潮，除了南韓、日本之外，越南也是國人的熱門選擇之一，但是最近卻發現，赴越簽證費從原本的1500元，上漲到4000至5000元不等，不只讓遊客望而卻步，並且深感不解。

邱臣遠說，自己在聽到這個消息後，第一時間就透過管道詢問越南外交部，越方表示，簽證費用調漲主要是因為目前必須先取得入境批文，之後才能辦理簽證，程序相較於疫情前繁瑣，未來會積極改善相關措施，並且適度調降簽證費，為外國人入境創造便利條件的政策。

邱臣遠指出，台灣是越南僑民與移工大國，根據統計，目前我國約有越南籍配偶10餘萬人、第二代13萬餘人，另外還有移工約20餘萬人，每年越南申請入境來台的旅客，約有40萬人次。

邱臣遠再指，台灣更是入境越南的第4大旅客來源國，在新冠肺炎疫情爆發之前，每年赴越南的台灣旅客超過71萬人次，台灣與越南兩國互動頻繁，而我方赴越南旅遊的人數，遠比越南來台的人數多出許多。

邱臣遠說，基於平等原則，外交部應該出面與越方溝通，反映簽證費用過高的問題，爭取簽證費能夠對等合理定價，以及安排專人審查台灣遊客簽證，以縮短入境時間，提供國人旅遊最大的便利。

台灣在新冠肺炎疫情爆發以前，曾經是越南第4大旅客來源國，2019年台灣旅客赴越南超過85萬人次，然而今年累計至10月底，前往越南的台灣旅客僅有8.5萬人次，台灣在免隔離後也未見報復性旅遊潮湧入越南。

越南 簽證 台灣民眾黨 邱臣遠

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