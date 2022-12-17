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平均地權條例排審虛晃一招？在野黨喊話 民進黨表態

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，傳出要趕在明年元月會期結束前通過修法，商總主席賴正鎰今天說，政府一年多來打炒房，從稅收、建物及土地交易量明顯下滑，已看出抑制房價的成效。報系資料照／記者黃仲裕攝影
立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，傳出要趕在明年元月會期結束前通過修法，商總主席賴正鎰今天說，政府一年多來打炒房，從稅收、建物及土地交易量明顯下滑，已看出抑制房價的成效。報系資料照／記者黃仲裕攝影

立法院內政委員會將於21日排審平均地權條例，不過，本會期為預算會期，且剩餘會期時間有限，在野黨質疑執政黨排審只是虛晃一招，呼籲民進黨團對修法表態，是否真心支持平均地權條例修法通過。民進黨團幹事長羅致政表示，如果朝野黨團意見一致，該草案不需經朝野協商，仍有機會在本會期三讀通過，關鍵在於國民黨不要杯葛阻擋。

政府為打炒房，行政院今年四月通過平均地權條例修正草案，限制預售屋轉售等情形，歷經八個月總算排審。不過根據往例，委員會排審後先進行質詢，另外擇日再審，委員會初審後若有保留條文，要交付黨團協商，同時還有一個月冷凍期，本會期要完成修法難度很高。

民眾黨立委張其祿表示，房市高漲是民怨之首，希望本會期趕快通過。時代力量立委陳椒華也呼籲朝野各黨應盡速完成審議。

國民黨團總召曾銘宗表示，平均地權條例修正草案送到立法院已經一段時間，選前民進黨不推，選後才想到要排審，民進黨到底玩真的還玩假的有待觀察，國民黨團原則上大方向支持修法，希望落實居住正義，但也期盼打炒房，同時要讓房市軟著陸，就看民進黨團如何表態。

羅致政說，民進黨支持平均地權條例修正草案，只要國民黨沒有杯葛，還是有機會這會期通過。

民進黨 國民黨 立法院

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