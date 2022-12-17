快訊

湊一個「好」字！ 徐佳瑩報喜：我剛剛又生了一個孩子

嚇阻柯建銘「追殺」 翟本喬提這人可當高虹安副手：更會查弊案

【重磅快評】高虹安三大戰場 頭過身就過？

聯合報／ 主筆室
新竹市長當選人、立委高虹安（中）涉詐領助理費遭檢調搜索約談，台北地檢署昨清晨依貪汙罪命高六十萬元交保。記者蔣永佑／攝影
新竹市長當選人、立委高虹安（中）涉詐領助理費遭檢調搜索約談，台北地檢署昨清晨依貪汙罪命高六十萬元交保。記者蔣永佑／攝影

民眾黨新竹市長當選人高虹安身陷詐領助理費爭議，歷經逾19小時偵訊後，台北地檢署昨天清晨依涉貪汙、偽造文書等罪命60萬元交保，未限制出境、出海、住居。高虹安雖闖過未被裁定羈押的第一關，但綠營磨刀霍霍，高虹安未必頭過身就過；12月25日就任新竹市長後，高虹安馬上要面對三大戰場。

首先是「司法戰場」，檢調日前大陣仗兵分八路搜索，且把「他」字案改為「偵」字案，偵字案必須做出起訴或不起訴處分，不能單方面行政簽結，一翻兩瞪眼，且北檢還大動發新聞稿，表明搜索高虹安辦公室，依法通知立法院長游錫堃即可，不必獲得同意。搜索高知名度的「準縣市長」茲事體大，顯示檢調已早有準備。

面對檢調重兵部署，高虹安將面臨漫長的司法攻防。對高而言，比較有利的部分，高虹安男友李忠庭昨無保請回，一說是坐實「助理可兼職」主張，未來可成法庭攻防利基；但律師黃帝穎推測，李忠庭可能在偵查時「如實陳述」，說服檢調沒有串證滅證之虞，犯罪責任可能在高虹安身上。司法攻防重責繫於高虹安身上，也仰賴高虹安的華麗律師團找到有利反擊點。

其次是充滿陰謀論的「政治戰場」，立院民進黨團總召柯建銘選前預告，高虹安當選是毀滅的開始，被視為第一個「神預言」；民進黨立委郭國文昨也拋出第二個預言，他指柯文哲將面臨「三頭空」窘境，亦即「新竹空、苗栗空、國庫通黨庫也空」，讓柯的總統夢碎。政治和司法攻防常相互牽動，戰場已不只在國會，高虹安將左右逢敵。

網軍側翼和國家機器在選前狂轟猛炸，一路把高虹安送進新竹市政府，真正的逆轉戰場恐出現在新竹市長就職後。新竹棒球場在選前被視為前市長林智堅施政「破口」，高虹安也揚言將追究棒球場浪費12億元的責任，高日前會勘改善後的新竹棒球場，似乎為選後攻防預留伏筆；柯文哲曾語帶玄機質疑，新竹市百億土地商機暗藏「大秘寶」。高虹安主掌市府後，一旦翻箱倒櫃找出前朝弊端，可望成為政治逆襲的濫觴。

對市民而言，最有感受的是「市政戰場」。高虹安選前拋出「古都新竹，風華再現」政見，民眾期待看見新竹願景，而不是從此身處風雨飄搖的政治火藥庫，甚至連市長能做多久都是高度不確定；高虹安上任的當務之急必須是「拚市政」優於「拚政治」，穩定的執政成績才能獲得民心，民意所歸才是高虹安謀求政治平反的長久之計。

政治講求實力原則，放眼34席新竹市議員席次，國民黨囊括逾3成的12席，仍是議會最大黨；民進黨8席、無黨籍8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席。民眾黨議員是少數中的少數，高虹安未來將面臨極端「朝小野大」局面，即使結盟國民黨議員也無法過半，施政無法單憑一黨之力，高市府必須更加合縱連橫才可能穩定政局，關鍵就在於人事、行政資源如何妥適分配。高立委在選票上促成「藍白合」，但高市長在資源上能否「藍白分」，三大戰場將是高虹安最大考驗。

高虹安

延伸閱讀

嚇阻柯建銘「追殺」 翟本喬提「這人」可當高虹安副手：更會查弊案

獨／這場婚宴冠蓋雲集…高虹安交保後首露面 藍綠黃政治人物都同場

高虹安找3位超強背景律師 林智群估陪訊19小時 「噴掉至少90萬」

高虹安案「主案情」已浮出 60萬交保 續查公積金有無違法　

相關新聞

民調揭侯友宜總統支持度領先賴清德 馬英九這樣說

前總統馬英九今出席國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕活動，被問到怎麼看近期有民調指出新北市長侯友宜總統支持度領先副總統賴清德支持...

【重磅快評】高虹安三大戰場 頭過身就過？

民眾黨新竹市長當選人高虹安身陷詐領助理費爭議，歷經逾19小時偵訊後，台北地檢署昨天清晨依涉貪汙、偽造文書等罪命60萬元交...

綠營兩岸論述是否需要調整？羅致政：「抗中保台」論述需調整

民進黨兩岸論述是否需要調整，民進黨立委羅致政認為總統蔡英文的兩岸政策或路線沒有錯，但面對國民黨拋出「票投民進黨，青年上戰...

留住陽明山保護區、加速都更 蔣萬安敢不敢

台北市政經緯萬端，都更牛步必須加速，內湖交通死當必須解鎖，陽明山保護區變更住宅區的開發與否影響台北世代景觀資源和居住的公平正義，這些都是新任的蔣市府重中之重的施政要項，也考驗新科市長蔣萬安的決策魄力。

2024總統民調賴清德落後侯友宜 陳其邁：參考就好

有民調顯示，2024年總統大選中，新北市長侯友宜支持度領先賴副總統和台北市長柯文哲，民進黨代理黨主席今午在橋頭糖廠出席 ...

徐耀昌撤銷黨籍案 藍擬北市立委補選後啟動討論

國民黨中央考紀會原訂12月中旬後，開會討論苗栗縣長徐耀昌的撤銷黨籍案，但黨內建議延至明年1月8日北市立委補選結束後再做討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。