【重磅快評】高虹安三大戰場 頭過身就過？

民眾黨新竹市長當選人高虹安身陷詐領助理費爭議，歷經逾19小時偵訊後，台北地檢署昨天清晨依涉貪汙、偽造文書等罪命60萬元交保，未限制出境、出海、住居。高虹安雖闖過未被裁定羈押的第一關，但綠營磨刀霍霍，高虹安未必頭過身就過；12月25日就任新竹市長後，高虹安馬上要面對三大戰場。

首先是「司法戰場」，檢調日前大陣仗兵分八路搜索，且把「他」字案改為「偵」字案，偵字案必須做出起訴或不起訴處分，不能單方面行政簽結，一翻兩瞪眼，且北檢還大動發新聞稿，表明搜索高虹安辦公室，依法通知立法院長游錫堃即可，不必獲得同意。搜索高知名度的「準縣市長」茲事體大，顯示檢調已早有準備。

面對檢調重兵部署，高虹安將面臨漫長的司法攻防。對高而言，比較有利的部分，高虹安男友李忠庭昨無保請回，一說是坐實「助理可兼職」主張，未來可成法庭攻防利基；但律師黃帝穎推測，李忠庭可能在偵查時「如實陳述」，說服檢調沒有串證滅證之虞，犯罪責任可能在高虹安身上。司法攻防重責繫於高虹安身上，也仰賴高虹安的華麗律師團找到有利反擊點。

其次是充滿陰謀論的「政治戰場」，立院民進黨團總召柯建銘選前預告，高虹安當選是毀滅的開始，被視為第一個「神預言」；民進黨立委郭國文昨也拋出第二個預言，他指柯文哲將面臨「三頭空」窘境，亦即「新竹空、苗栗空、國庫通黨庫也空」，讓柯的總統夢碎。政治和司法攻防常相互牽動，戰場已不只在國會，高虹安將左右逢敵。

網軍側翼和國家機器在選前狂轟猛炸，一路把高虹安送進新竹市政府，真正的逆轉戰場恐出現在新竹市長就職後。新竹棒球場在選前被視為前市長林智堅施政「破口」，高虹安也揚言將追究棒球場浪費12億元的責任，高日前會勘改善後的新竹棒球場，似乎為選後攻防預留伏筆；柯文哲曾語帶玄機質疑，新竹市百億土地商機暗藏「大秘寶」。高虹安主掌市府後，一旦翻箱倒櫃找出前朝弊端，可望成為政治逆襲的濫觴。

對市民而言，最有感受的是「市政戰場」。高虹安選前拋出「古都新竹，風華再現」政見，民眾期待看見新竹願景，而不是從此身處風雨飄搖的政治火藥庫，甚至連市長能做多久都是高度不確定；高虹安上任的當務之急必須是「拚市政」優於「拚政治」，穩定的執政成績才能獲得民心，民意所歸才是高虹安謀求政治平反的長久之計。

政治講求實力原則，放眼34席新竹市議員席次，國民黨囊括逾3成的12席，仍是議會最大黨；民進黨8席、無黨籍8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席。民眾黨議員是少數中的少數，高虹安未來將面臨極端「朝小野大」局面，即使結盟國民黨議員也無法過半，施政無法單憑一黨之力，高市府必須更加合縱連橫才可能穩定政局，關鍵就在於人事、行政資源如何妥適分配。高立委在選票上促成「藍白合」，但高市長在資源上能否「藍白分」，三大戰場將是高虹安最大考驗。