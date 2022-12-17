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2024總統民調賴清德落後侯友宜 陳其邁：參考就好

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2024年總統大選，賴清德副總統民調目前落後侯友宜，民進黨代理黨主席陳其邁今午受訪表示，距選舉還有一年多，民調參考就好。記者王昭月／攝影
2024年總統大選，賴清德副總統民調目前落後侯友宜，民進黨代理黨主席陳其邁今午受訪表示，距選舉還有一年多，民調參考就好。記者王昭月／攝影

民調顯示，2024年總統大選中，新北市長侯友宜支持度領先賴副總統和台北市長柯文哲，民進黨代理黨主席今午在橋頭糖廠出席 「山本悌二郎」銅像揭幕儀式被問到此事表示，任何選舉都攸關台灣安全和東亞地緣政治變動，但距2024大選還有1年多，副總統賴清德非常認真努力，民調都只是參考。

陳其邁今午出席「山本悌二郎銅像」揭幕儀式，會前受訪針對2024年總統大選回應指出，民進黨經過敗選，還有很多反省努力的空間、要繼續加油。

他說，任何選舉，尤其是國會跟總統選舉都攸關台灣安全，也關係到整個東亞地緣政治整體的變動，國際友人也非常關心。不過民調都是參考，賴清德副總統在各項公職都非常認真努力打拚、是非常優秀的政治人物，距選舉還1年多，相信他會繼續努力。

民調 賴清德 侯友宜 陳其邁

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