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2024年總統大選民調揭侯友宜領先賴清德 馬英九這樣說

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前總統馬英九今出席聖誕活動。記者程遠述／攝影
前總統馬英九今出席聖誕活動。記者程遠述／攝影

前總統馬英九今出席國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕活動，被問到怎麼看近期有民調指出新北市長侯友宜總統支持度領先副總統賴清德支持度10%，馬英九僅說，距離選舉還有一段時間，再看看。

媒體也問小三通遲未開放，馬英九回應表示，政府很不應該，這麼多同胞要回來，政府不趕快開放說不過去「再不開放，民眾抱怨會越來越多」

賴士葆今天接續前幾年，在文山區舉辦聖誕福音活動，台北市長當選人蔣萬安、台北市前市長郝龍斌等人都出席。

蔣萬安致詞時也表示，十分感謝文山區民眾支持，接下來才是挑戰開始，會讓台北越來越好。

蔣萬安指出，這次地方選舉國民黨能選得漂亮，他有很深感觸，這次選舉是「團結的國民黨打敗腐敗民進黨」，他認為團結的國民黨非常重要，因為團結的國民黨「沒有打不敗的敵人、沒有克服不了的困難、沒有渡不了的難關」。

蔣萬安也為國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇助選表示，王鴻薇參選選區是他自己過去選區，也是「我的本命區」，請大家幫王鴻薇拉票選宣傳。

蔣萬安更大讚表示，王鴻薇條件優秀有戰力，進立法院可幫人民發聲，監督揭弊，且這次選舉是王鴻薇揭發新竹市前市長林智堅論文抄襲弊案，「王鴻薇有戰功」，懇請支持者能將這份情還給王鴻薇，給王鴻薇支持及力量。

前總統馬英九（圖左一）今出席國民黨立委賴士葆（圖左二）舉辦的聖誕活動。記者程遠述／攝影
前總統馬英九（圖左一）今出席國民黨立委賴士葆（圖左二）舉辦的聖誕活動。記者程遠述／攝影
台北市長當選人蔣萬安今出席國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕活動。記者程遠述／攝影
台北市長當選人蔣萬安今出席國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕活動。記者程遠述／攝影

王鴻薇 國民黨 馬英九 侯友宜 賴清德

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