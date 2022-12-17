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賴清德21日選黨魁起跑 黨秘書長傳「這人」呼聲高：最接近過去陳菊角色

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席補選登記已截止，由副總統賴清德同額競選。本報資料照片
民進黨主席補選登記已截止，由副總統賴清德同額競選。本報資料照片

民進黨主席補選登記已截止，由副總統賴清德同額競選，力拚投票率與重振基層士氣成為賴清德首要任務。據悉，賴陣營已規畫21日啟動首場「向黨員報告」政見說明會，地點在新北市三重區；至於民進黨秘書長，傳出新境界文教基金會執行長許立明呼聲高。

親賴人士表示，賴清德已安排「向黨員報告」政見說明會，由於賴出身新北，加上黨員人口較多，首場將於21日晚間在新北市三重登場，啟動競選活動序幕。

黨政人士表示，未來在立委補選、2024年總統提名及立委初選等，要負責協調任務的黨秘書長一職，許立明是目前呼聲最高的人選。

黨政人士指出，過去在2019年「蔡賴之爭」時，當時的總統府秘書長陳菊扮演雙方之間溝通、緩衝閥角色，隨著陳菊轉任監察院長後，檯面上已難再有夠份量的人物延續這項任務，雖然高層一度有意找考試院秘書長劉建忻回到核心圈，但多是非正式討論性質，劉本人的意願也不高，近年來最接近過去陳菊角色的人，就屬許立民；加上許有豐富行政與選戰操盤經驗，的確是非常不錯的人選。

陳菊 賴清德 民進黨

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