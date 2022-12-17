民進黨敗選後蔡英文蘇貞昌首度同台 天冷互動更冷

蔡英文總統今天上午同行政院長蘇貞昌一起出席「做伙來呷飯」食農教育推廣活動，這也是民進黨九合一大選慘敗後，首次蔡蘇合體出席公開活動。兩人互動並不熱絡，進場時蔡總統將雙手收在口袋，僅簡單與蘇貞昌略有交談；媒體喊「院長會留任嗎」、「總統覺得院長很棒嗎？」蘇貞昌轉頭微笑，蔡總統則面無表情直直往前走。

蔡總統致詞時表示，為持續提高稻米產業競爭力，政府提升水稻栽培技術，並拓展海內外銷市場，也推動「台灣米標章」，期望提升民眾對餐飲食米來源的信心，建立台灣米優質形象，請國人一起用行動支持國產米食，共同促進在地經濟及農業永續發展。

蔡總統指出，台灣有深厚的米食文化，農產品也非常豐富多元。去年農產品外銷金額達到56.7億美元，創下歷史新高。今年，美國更成為台灣農產外銷的第一大出口國，達到8.6億美元，第二名則是日本，還有南韓、澳洲、加拿大、菲律賓及印尼等都有很不錯的成績，這樣的發展，大幅降低對單一市場的依賴。

蔡總統說，還有一些比較不穩定的市場，例如中國的市場，政府也會啟動因應措施，全力協助農漁民業者面對不確定、不穩定市場，所受到的損害也會全力降低，甚至彌補。

蔡總統表示，在烏俄戰爭的影響下，國際糧食供應鏈有些不穩定的情況；相較之下，台灣的國產稻米不僅供應穩定、品質優良，而且產品多元，除了好吃的米飯，還有豐富的傳統米食，以及米蛋糕、米餅乾等新品項，呼籲國人一起用行動支持國產米食，共同促進在地經濟及農業永續發展。