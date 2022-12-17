謝長廷返台出席佐渡市物產展 噤口不碰「政治題」

駐日大使謝長廷今天下午3點30分將參加日本「山本悌二郎」銅像 啟用典禮，上午特別撥冗出席在高雄漢神巨蛋舉辦的「佐渡市農特產品展」，推介佐渡市好酒、好風光，但今早對民進黨主席改選及內閣重組等話題一概不答，他表示，今天是參加物產展，不宜轉移焦點，「這樣不道德」。

今年年3月，高雄市長陳其邁致函佐渡市長渡邊竜五，爭取台灣雕塑家黃士水製作的台灣糖業發展重要人物「山本悌二郎」銅像送返高雄，獲日方同意，之後7月授權駐日代表謝長廷赴佐渡市，見證高市與佐渡市簽訂友好交流合作備忘錄，山本悌二郎銅像於8月已順利送返高雄啟動修復翻鑄作業，今午將在橋頭糖廠揭幕。

佐渡市長渡邊竜五應邀來台參加銅像揭幕儀式，此行也在漢神巨蛋舉辦佐渡市物產展，展售日本酒、朱鷺之鄉米、朱鷺雞蛋饅頭、吟釀生巧克力蛋糕丶岩海藻海苔醬、乾燥裙帶菜、乾燥香菇、杮乾等特產，讓高雄市藉日本物產更瞭解佐渡市。

今早包括謝長廷大使及高市副市長羅達生、佐渡市觀光振興部政策監小林大吾及佐渡市世界遺產會長仲野洸等人均出席物產展開幕式，謝長廷指著佐渡市地圖，指像兩個「台灣」併起來的地點就是佐渡島，今午啟用的銅像「山本梯二郎」，早年是創建台糖的創始人，前社長、前會長。另指佐渡市水很乾淨，出品好酒，農產品也很有名，希望大家多採購消費。