2024侯友宜民調領先 蘇揆不退不利民進黨？鄭文燦這樣回

桃園市長鄭文燦今天上午主持新總圖試營運典禮，受訪時媒體問如果蘇貞昌院長位子不換，是否對民進黨2024不利。鄭文燦強調，蔡英文總統已經宣示，針對疫情、經濟、民生，必須要照顧到年輕人、照顧到弱勢的產業，希望能夠讓台灣的韌性發揮出來。

鄭文燦指出，這次有許多年輕人或年輕家庭選擇了沉默，沒有投票，他表示要去分析流失的原因，為什麼他們對於目前的執政有所抱怨，有所不滿，這是需要誠實以對的，最重要的是政策需要調整，照顧需要廣泛，而且要讓所有的民眾有感，這是最重要的。

對最新民調顯示，總統大選侯友宜支持度將近4成，領先賴清德和柯文哲。鄭文燦認為現在距離2024的總統大選還有一年出頭，各個陣營應該都會推出最好的團隊，用最好的人選，最好的政策來爭取人民的支持。