2024侯友宜民調領先 蘇揆不退不利民進黨？鄭文燦這樣回
桃園市長鄭文燦今天上午主持新總圖試營運典禮，受訪時媒體問如果蘇貞昌院長位子不換，是否對民進黨2024不利。鄭文燦強調，蔡英文總統已經宣示，針對疫情、經濟、民生，必須要照顧到年輕人、照顧到弱勢的產業，希望能夠讓台灣的韌性發揮出來。
鄭文燦指出，這次有許多年輕人或年輕家庭選擇了沉默，沒有投票，他表示要去分析流失的原因，為什麼他們對於目前的執政有所抱怨，有所不滿，這是需要誠實以對的，最重要的是政策需要調整，照顧需要廣泛，而且要讓所有的民眾有感，這是最重要的。
對最新民調顯示，總統大選侯友宜支持度將近4成，領先賴清德和柯文哲。鄭文燦認為現在距離2024的總統大選還有一年出頭，各個陣營應該都會推出最好的團隊，用最好的人選，最好的政策來爭取人民的支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言