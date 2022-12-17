立委籲政府盡速恢復小三通 別拿搶藥當藉口阻民眾返台

農曆春節將至，兩岸小三通能否重啟成為近期討論議題，民眾黨立委邱臣遠今天表示，希望政府盡速恢復小三通，並有效管理，勿拿搶藥當藉口，阻擋民眾返鄉權利。

邱臣遠指出，行政院長蘇貞昌日前表示，若重啟小三通，恐會出現大陸人來台搶藥的謬論；就連衛福部長薛瑞元也認為，台灣藥品會造中國掃貨一空。事實上，開放小三通仍然必須有效管理，逐步開放，不會發生陸客立即大量來台的情形，而對於旅外的國人來說，卻是一條非常方便的返鄉管道。

邱臣遠說，自從民進黨二度執政後，除了未廢除原先嗆廢的ECFA以外，對陸立場越來越強硬，不但官方正式交流全面中斷，讓陸委會與海基會功能盡失；也禁止地方政府辦理雙城論壇，自疫情期間中斷兩岸小三通，如今邊境重新開放，卻遲遲不恢復小三通。

距離農曆春節僅剩一個月，但現在兩岸關係冰凍，飛機航班銳減，讓在陸台人及台商訂不到返鄉機票，急得跟熱鍋上螞蟻一樣，也讓重啟兩岸小三通的呼聲再起，民眾希望政府能盡速談判重啟小三通，協助民眾「春節返鄉團圓」。

邱臣遠說，希望政府能盡速恢復小三通並作好配套措施，分級分流、有效管理、逐步開放，讓民眾回台過好年，如果拖到過年前才公布將會讓民眾來不及安排行程，恐為德不卒。