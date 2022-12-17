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選罷法黑金槍毒條款「夾帶中介法」？ 蘇貞昌：符合國人期待
行政院會前天通過選罷法排黑條款，卻被質疑中介法夾帶通過，「國人離戒嚴日子不遠」。行政院長蘇貞昌上午被問到此事時說，黑金槍毒甚至違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受。
行政院15日通過「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」修正草案，增加排黑條款，其中包含「深偽影音」、「外國、大陸託播廣告」的罰則。
新竹市長當選人高虹安辦公室發言人徐千晴16日在臉書發文批評，「數位中介服務法要靜悄悄地被夾在選罷法排黑條款中被通過了，國人離要被禁言的日子不遠了。」
蘇貞昌上午被問到此事時說，黑金槍毒甚至違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受。行政院會通過，把相關法律修改，能符合國人期待。
他說，修法後也能訪賭想要藉由這樣來介入公職選舉、進一步主掌公職、控制國家資源的人，「希望大家一起支持，不要說一套做一套。」
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