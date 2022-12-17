小三通何時開？ 蘇貞昌：已裁示幫助金馬鄉親團聚

春節將至，小三通尚未復航，加上中國大陸疫情新變種病毒再起，行政院長蘇貞昌上午接受媒體聯訪時說，行政院會已經裁示要幫助金馬鄉親、在工作工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式團聚。

蔡英文總統、蘇貞昌今天上午出席「做伙來呷飯，國產米食明星大挑戰—食農教育推廣活動」。媒體問到何時重啟小三通及中國疫情再起一事。

蘇貞昌說，要過年了，親人團聚是國人最重要的節慶，他在院會中已經裁示交代，要幫助金馬鄉親、在中國工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式回來團聚。

他說，已經有就各方面交代，要先做好相關防堵疫情的準備，以及準備相關醫療藥物，尤其是對於金馬地區。

對於中國疫情，蘇貞昌說，一方面中國蓋牌、不讓外界知道確實情況，各國也都很緊張。當初疫情爆發，若能早一點讓國際知道，就不會變成後來那麼嚴重。

蘇貞昌說，現在也都在緊盯著，希望國人珍惜近三年來之所以能走過病毒肆虐，都是因為大家團結合作，病毒是不分國籍黨派的。大家只有戒慎恐懼，才能保護國人健康和國人安全、社會安定。