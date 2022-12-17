快訊

張蘭承認斷開汪小菲：「媽寶男」傷害大 已經好久沒聯繫

嫌父母老病「照顧麻煩」 無業男啃老35年狠心勒死雙親

小三通何時開？ 蘇貞昌：已裁示幫助金馬鄉親團聚

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌說，行政院會已經裁示要幫助金馬鄉親、在工作工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式團聚。記者侯俐安／攝影
行政院長蘇貞昌說，行政院會已經裁示要幫助金馬鄉親、在工作工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式團聚。記者侯俐安／攝影

春節將至，小三通尚未復航，加上中國大陸疫情新變種病毒再起，行政院長蘇貞昌上午接受媒體聯訪時說，行政院會已經裁示要幫助金馬鄉親、在工作工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式團聚。

蔡英文總統、蘇貞昌今天上午出席「做伙來呷飯，國產米食明星大挑戰—食農教育推廣活動」。媒體問到何時重啟小三通及中國疫情再起一事。

蘇貞昌說，要過年了，親人團聚是國人最重要的節慶，他在院會中已經裁示交代，要幫助金馬鄉親、在中國工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式回來團聚。

他說，已經有就各方面交代，要先做好相關防堵疫情的準備，以及準備相關醫療藥物，尤其是對於金馬地區。

對於中國疫情，蘇貞昌說，一方面中國蓋牌、不讓外界知道確實情況，各國也都很緊張。當初疫情爆發，若能早一點讓國際知道，就不會變成後來那麼嚴重。

蘇貞昌說，現在也都在緊盯著，希望國人珍惜近三年來之所以能走過病毒肆虐，都是因為大家團結合作，病毒是不分國籍黨派的。大家只有戒慎恐懼，才能保護國人健康和國人安全、社會安定。

疫情 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌自詡「挑擔的人」：擔子很重 姿勢優雅也困難

胡忠信：蘇貞昌若拒絕下台 民進黨2024誰出馬都不用選了

內閣改組消息不斷 學者點閣揆人選「最後底牌」：不會那麼早用

民進黨面臨人才荒 學者分析：閣揆人選有望「跳出政治圈」

相關新聞

退撫新制改確定提撥 無現職轉換

立法院會昨天三讀通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」，規定明年七月一日...

小三通何時開？ 蘇貞昌：已裁示幫助金馬鄉親團聚

春節將至，小三通尚未復航，加上中國大陸疫情新變種病毒再起，行政院長蘇貞昌上午接受媒體聯訪時說，行政院會已經裁示要幫助金馬...

蘇貞昌自詡「挑擔的人」：擔子很重 姿勢優雅也困難

九合一大選後，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天上午首度合體。針對外界要求蘇貞昌下台，兩人今天合體也被認為是蔡英文總統為蘇貞...

2024大選起跑最新民調 賴清德落後「他」9.7個百分點

台灣民意基金會今天公布2024年總統大選民調，國民黨新北市長侯友宜以近4成的支持度，領先民進黨籍的副總統賴清德、和民眾黨...

【專家之眼】強權約制台灣選情之能耐

觀察未來世界局勢發展，強權對立狀況愈來愈明顯，而台灣顯然逐漸成為雙方角力焦點。面對2024年中央公職人員選舉，主宰未來台...

【總編開箱】修選罷法不檢討黑道與黨政關係 民進黨真想改革嗎

民進黨在敗選檢討聲浪中，突然冒出「修選罷法排黑」的主張，要求「黑金槍毒」列為不得登記的候選人，揭櫫反黑戰旗，並對在野黨叫陣。前天行政院會加碼，把「違反國家忠誠」加入，加上「黑金槍毒」、「賄選前科」及「被判重刑重罪者」等，都限制參選資格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。