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蘇貞昌自比「挑擔的人」：擔子很重 姿勢優雅也困難
九合一大選後，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天上午首度合體。針對外界要求蘇貞昌下台，兩人今天合體也被認為是蔡英文總統為蘇貞昌「閣揆保衛戰」。蘇貞昌上午受訪時說，行政院長工作就像是「挑著很重的擔子的人」，沒辦法對批評回嘴，因為擔子實在非常重，「也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但要優雅一點也很困難」。
蔡英文總統、蘇貞昌上午出席「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰—食農教育推廣活動」。媒體詢問，台灣民意基金會日前民調顯示有53%民眾認為行政院長該立即請辭，今天蔡總統、蘇貞昌合體，也被認為是總統為了蘇貞昌的「閣揆保衛戰」。
蘇貞昌說，行政院長的工作就像是一個「挑著很重的擔子的人」，挑擔的人沒辦法講話，也沒辦法去對外界的批評回嘴。因為擔子實在非常重，他說，「也許有人嫌挑擔姿勢不好看，但實在這麼重的擔子，要優雅一點也很困難。」
他說，另一方面，我們也期待為國人挑著這麼重的擔子，可以平安順利，也感謝各界支持努力。「至於閣揆任命是總統的職權，我們都尊重。」
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