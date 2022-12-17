2024大選起跑最新民調 賴清德落後「他」9.7個百分點

台灣民意基金會今天公布2024年總統大選民調，國民黨新北市長侯友宜以近4成的支持度，領先民進黨籍的副總統賴清德、和民眾黨主席柯文哲。其中，侯友宜在各年齡層均領先群雄，另相較於藍綠基本盤穩固，柯文哲僅獲得5成7的民眾黨支持者青睞。

民調結果顯示，對於明年2024年總統大選，29%受訪者支持賴清德，38.7%支持侯友宜，17.8%支持柯文哲，8.1%尚未能決定，6.4%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調透露了一個驚人的訊息，那就是2024年總統大選，剛贏得連任的新北市長侯友宜領先群雄，侯友宜是當前民意基礎最雄厚的人，賴清德落後侯友宜9.7個百分點，柯文哲落後侯友宜20.9個百分點，箇中原因為何，值得審慎推敲。

經交叉分析，在年齡層方面，侯友宜在所有族群中均獲得最多支持，可謂「老少咸宜」；柯文哲在20至34歲年輕族群中明顯優於賴清德；而賴清德在45歲以上大幅領先柯文哲，35至44歲間兩人則在伯仲之間。

政黨支持度部分，國民黨支持者有79%支持侯友宜、8成民進黨支持者挺賴清德；值得注意的是，僅5成7的支持者支持柯文哲。小黨部分，時代力量3成8挺賴清德、3成3支持柯文哲、2成7挺侯友宜，一分為三；另有2成7中性選民支持侯友宜、1成6挺賴清德、1成支持柯文哲。

若從六都16縣市看，賴清德除在台南市以49.9%強壓侯友宜的30.5%，其餘現是都落後侯友宜4到28個百分點不等；柯文哲則是在所有縣市中，支持度均落後於侯友宜 、賴清德兩人 。