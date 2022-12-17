【專家之眼】強權約制台灣選情之能耐

觀察未來世界局勢發展，強權對立狀況愈來愈明顯，而台灣顯然逐漸成為雙方角力焦點。面對2024年中央公職人員選舉，主宰未來台灣政治發展趨向之總統職位，再加上主管立法與預算審理大權之立法委員席次，將更成為北京與華盛頓希望施展身手，期能約制台灣選舉情勢發展方向之重要目標。

吾人要如何來評斷強權約制台灣選情之能耐高低？究竟是要從北京與華盛頓所採取不論是威迫抑或是利誘手段來評斷，抑或是要精算這兩方所付出代價以及所押注籌碼高低？若是要談到約制(conditioning)就要分別談到正增強(positive reinforcement)手法以及負增強(negative reinforcement)手段。

換言之，就是不但要看有那些「敬酒」，更要看有那些「罰酒」；也就是要看軟硬手法兩個面向，才能完整掌握強權是如何交互運用，以便約制台灣選情，並且主導台灣政治局勢發展。

不過有時手段與其所產生政治效應，未見得存在必然因果關係。講得再明白些，就是有時威脅施壓，不但不能使對象就範，反而遭致負面反彈，將互動關係愈搞愈糟。同樣有時刻意施惠，打算透過親善懷柔爭取好感與善意，但卻可能會搞到是熱臉去貼冷屁股，最後變成是白費功夫自討沒趣。

所以既然手段與效應並不具有絕對因果關係，或許就必須直接從能夠產生何種政治效應切入，期能確切辨識與掌握北京與華盛頓這兩方，到底能對台灣選情產生何種程度影響力。首先台灣社會普遍注意到，在台灣選戰打算要爭取大位者，幾乎都無法避免必須要對華盛頓以及北京溝通政策立場，甚至還要親自前往華盛頓甚或是北京，透過公關拜會行程以便表達政治姿態。

此種過程究竟是因為華盛頓或是北京具有「成事不足，但卻敗事有餘」實力，所以無論如何必須妥善應付，避免橫生枝節破壞大局；還是北京或是華盛頓能具備「趙孟之所貴，趙孟能賤之」本事，因此所有候選人都不得不對其買帳，必須對其表態輸誠，甚至到達媒體報導經常所宣稱，候選人必須通過面試地步呢？

強權對於特定候選人表達好惡，可以強烈到主導台灣民眾投票意向地步嗎？到底是誰具有投票權？而選民自主判斷程度有多高？北京與華盛頓對於台灣選情所能產生之影響效應，究竟是下列四種狀況那一類別呢？從「要誰選上，誰就會選上」，抑或是「要誰選不上，誰就選不上」，或者是「要誰選上，誰就會選不上」，還有最慘就是到「要誰選不上，誰就會選上」之反向效應。

為何要探討北京與華盛頓對於台灣選情之影響能力，其實就是要回到2024年綠營是否還是會打出「抗中保台」牌，以便吸引選票鞏固政治票房；儘管「抗中保台」是綠營選舉唯一基本戰略，但只要能夠產生選戰利基，能夠讓綠營贏得選戰，綠營就無法戒除這個政治迷幻藥。

綠營每逢選舉都會使出渾身解數去挑釁北京，其實就是因為台灣目前社會民意基本思維，已經被操弄到對北京抱持負面觀感，因此不論北京如何表達善意或是刻意示好拉攏，都會被曲解到喪失原意。但若是北京沉不住氣對台施壓報復威脅，選民就會被導引，以感性激情用選票發洩情緒，最後獲得「要誰選不上，誰就會選上」結果。

當然北京亦從台灣歷次選戰中獲得許多教訓，其本身亦自知其為台灣選舉票房毒藥，所以若是公開表態，到最後必然是會搞到「要誰選上，誰就會選不上」結果。所以近年來北京在台灣選戰期間內，基本上都不會公開評論，並且不論選戰結果如何，都僅會重申立場，絕對不會表達出任何情緒性反應與評論，免得自討沒趣不利於後續應對情勢變化。

反過來看，華盛頓對於台灣選情之影響力，大體上還僅限於「要誰選不上，誰就選不上」程度，因此能夠妥善應付，避免華盛頓在後面猛扯後腿，這是藍綠兩黨候選人都必須親自跑趟華盛頓，至少先去買個保險，不要回到台灣在選戰中背後被華盛頓政界透過放話來開黑槍。

至於華盛頓操控台灣選情能否到達「要誰選上，誰就會選上」地步，到目前看來還是難以判斷。此因華盛頓到目前來說，雖然不免還會從中有所運作，但基本上還是順勢而為，並無先例曾朝著情勢發展與台灣民意對幹。

所以當順勢而為時，確實是難以看出是否具備「要誰選上，誰就會選上」能耐；唯有堅持逆勢操作，力挺被台灣社會非議，但卻對其百般順從之候選人，最後在美國支持下獲得勝選，才能顯現出華盛頓具備「要誰選上，誰就會選上」本事。

強權透過表態操控扈從小國選情，其實是國際社會家常便飯，假若選民沒有獨立自主判斷能力，就必然會提供強權呼風喚雨主導政局空間。北京與華盛頓兩者如何約制台灣選情，能耐高低究竟能到何種程度，確實是值得各方探討與思考！