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【即時短評】高虹安深陷官司 柯文哲總統夢如何延續？

聯合報／ 本報記者鍾維軒
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照

民眾黨新竹市長當選人高虹安深陷詐領助理費風波，市長位置可能不保，身為黨主席的柯文哲，若只剩立法院與台北市議會能當作延續政治生命的療傷場所，如何繼續走向夢寐以求的總統大位？

柯文哲劍指2024總統大位，成立民眾黨拉攏各路人馬，安排擔任不分區立委，九合一選舉在全台各地讓民眾黨小雞投入市議員、縣市首長選舉。柯文哲除了擔任母雞角色，同時尋找卸任市長後的下個基地，穩固政治影響力，台北市和新竹市的市長選戰成為關鍵。

一般來說，為了讓政治量能延續到2024總統大選，會選擇押寶台北市長選舉，盡全力在首都輔選，把所有資源挹注在共事3年的台北市前副市長黃珊珊身上，但有2個關鍵卻讓他不能放手一搏。

第一，在藍綠夾殺下，黃珊珊民調難以起色，柯文哲不願冒風險投資在黃身上；第二，黃珊珊雖然以無黨籍參選，但其實她有親民黨籍，為了沖淡「柯文哲+」、「柯規黃隨」的印象，也沒加入民眾黨，若黃勝選上任，未來是否難以控制？

柯文哲轉眼望向新竹市，那裡除了是他的老家，8年來也透過柯爸、柯媽、科技業大老布局，加上民眾黨成立後高虹安成為不分區立委，利用她理工女孩的背景，派去參選新竹市長最合適不過。

藍白操作棄保成功，讓高虹安順利當選，新竹儼然成為柯文哲總統大選根據地，只是柯文哲人在新加坡，根據地卻失火。

即便柯文哲今天一返台便反擊「新竹是有什麼見不得人的事？需要這麼大動作，真的滿奇怪。」，但是高虹安想開脫卻絕非易事，若最後不幸停職、甚至解職，丟掉首都的柯文哲，當初壓重兵在新竹的決定，恐怕是「押錯寶、兩頭空」。

柯文哲 民眾黨 高虹安

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