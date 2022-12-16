胡忠信：蘇貞昌若拒絕下台 民進黨2024誰出馬都不用選了

民進黨在九合一選舉遭遇重大挫敗，危及2024年總統保衛戰，黨內希望改革施政、贏回民心；但至今只有總統蔡英文辭去黨主席，敗選第二「戰犯」、行政院長蘇貞昌依然老神在在。媒體人胡忠信表示，蘇貞昌仍積極運作、拒絕下台，若明年2月立法院開議，還是由蘇貞昌做施政報告，那2024年不管誰代表民進黨爭取總統大位，都不用選了。

胡忠信指出，蘇貞昌遲遲不為敗選辭職下台，首先打到的是正在補選台北市立委的吳怡農，目前他的選情很冷、很弱，民進黨中央提供的輔選強度遠不及陳時中選市長；至於他所提的「松機遷建」根本就是老梗，吸引不到選票，國民黨對手王鴻薇則是趁勢猛攻，情勢對民進黨很不利。

目前立法院已決定延會到明年1月13日，跨過1月8日的台北市立委補選。胡忠信表示，即使蔡總統想叫蘇貞昌下台來搶救吳怡農的選情，恐怕也來不及了。推測明年1月13日立院會期結束後，也許當天，也許下周一的1月16日，如果蔡總統有意願的話，蘇內閣即可總辭。

胡忠信說，由於蘇貞昌積極運作、拒絕下台，甚至放出「蘇貞昌留任院長、鄭文燦出任副院長」的風向，而最新消息是蔡總統尚未決定是否讓蘇在立院本會期結束後下台，明年2月立法院開議後，還是由蘇貞昌做施政報告，果真如此，這將對民進黨2024年選情相當不利。

胡忠信表示，如果蘇貞昌繼續留任到2月立院新會期，民進黨3月就要開始安排初選，那可以確定這次民進黨流失掉的年輕選票，2024年也不會再回來。蔡英文目前可以用來接替蘇貞昌出任行政院長的人選只有鄭文燦，陳建仁不可能，因為沒有擔任過副總統的人再回頭當行政院長；林佳龍也不可能，因為正國會已經有游錫堃擔任立法院長，林如果再出任行政院長，等於正國會「整碗捧走」。

胡忠信分析，鄭文燦是蔡總統信得過的人，又有新潮流的淵源，由他出任行政院長，可以得到英系與新潮流的支持，也可以制衡賴清德。台大論文被撤銷，對鄭文燦影響已經不大，鄭的論文就是引用大陸資料未註明出處，台大方面也過度解讀。當然，蘇貞昌下不下台，還是要由蔡總統決定，胡說，蔡正在觀察各方的互動，像「鄭文燦出任行政院副院長」的消息首次出現，就反映出各方的角力。

胡忠信指出，仍看好鄭文燦在明年2月立法院開議前，接任行政院長，畢竟蔡總統要兌現她在選後所說的「期盼中壯世代共同扛起責任，團結一致為國」，「世代交替」不能說說而已，蔡總統應該言而有信。