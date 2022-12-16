退撫新制三讀 教團：現制撥補入法有利基金永續

立法院會今天（12/16）三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人專戶提供多元化的投資組合。全國教師工會總聯合會今天指出，立院也三讀通過現有公教人員退撫基金財務缺口撥補，對確保基金財務永續、避免發生二次年改有關鍵作用。

今天立法院三讀修正通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」98條，增訂民國112年7月1日以後初任教職員者，退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律訂定。政府也應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

全教總近期拜會數名朝野立委，呼籲同步完成新、舊基金撥補法制化。全教總指出，雖然112新制上路，但原有的公教退撫基金仍有潛藏債務與財務用罄的風險，唯有將撥補法制化入法，才能真正解除基金財務危機。

理事長侯俊良表示，既然不提供現制轉新制，現制基金撥補就應永續。依據公務人員退撫基金管理委員會今年公布的「第八次精算報告」內容，若針對教育人員政府每年撥補一百億，則破產年限為139年；若改為每年撥補236億，才可讓現制基金維持永續。

侯俊良談到，針對原退撫基金財務因應，修法確實將撥補入法，政府應該依照精算結果分年撥補以利基金永續、並為基金財務永續負責，才能確保循現制的公教人員退休也能領到錢，而非讓公教人員再次承擔基金用罄後二次年改的苦果。只要確保現制也能領到錢，屆時能否轉新制就不會是問題。