加熱菸載具定義不明 「菸害防制法」二次協商相關條文全保留

近年新型菸品猖獗，我國力拼今年完成「菸害防制法」修正草案，而衛福部主張全面禁止電子煙、納管加熱菸，但民團主張「雙禁」，態度明顯不同。立法院衛環委員會今進行二次黨團協商，針對加熱菸、電子煙管理依舊無共識，此外因加熱菸載具定義不明，召委林為洲宣布，有關加熱菸、電子煙爭議條文「全數保留」，待所有條文討論過後若仍無共識，再送出委員會至三讀會審查。

菸害防制法逾15年未修法，本次修正草案全文共47條，今年3月正式送入立院審議，上個會期逐條審查，僅通過11條，10月底首次黨團協商，但各方對於納管、禁止加熱菸仍持相左意見，且牽涉到多項條文，首次僅通過2條、保留4條。今日二次黨團協商，也僅通過4條、保留6條，其餘條文預計下周進行第三次黨團協商。

衛福部立場欲納管加熱菸，加熱菸業者應向主管機關申請「健康風險評估審查」，只要通過，加熱菸及必要組合元件即合法上市，可在台製造、輸入、販售，而菸草柱適用於菸防法內之菸品管理。然而，家長、拒菸團體直指，政院版未將加熱菸載具納管，恐造成新型菸品行銷滿天飛，及「健康風險評估」恐誤導民眾以為加熱菸危害風險較低，2大疏失恐成破口。

全球目前開放加熱菸的60個國家中，僅美國對加熱菸有「上市前審查機制」。立委吳玉琴表示，不同於美國，我國衛福部在條文中以「健康風險」字眼，令人疑慮「菸商通過健康風險評估，是政府幫菸品掛保證？」對此，國健署長吳昭軍表示，第12條建議修正版本中，已修改為菸品或指定菸品必要之組合元件，不得以宣稱通過健康風險評估審查等方式宣傳，並不會有上述問題發生。

針對菸品容器警示圖文面積欲增至85%，委員分持不同意見。立委陳椒華認為，紐西蘭等國皆逐步禁止菸品包裝過於花俏設計，建議我國應將菸品封面一律列為素色，避免過度行銷。不過吳玉琴、蔡易餘、邱臣遠、蘇巧慧、賴惠員等認為，多數國家規定警示圖文50%，我國現行為35%，一次增至85%恐造成圖示限縮、過於噁心嚇到一般民眾、助長水貨，且多數抽菸者「根本沒在看」。該條文目前保留，待後續討論。

為禁止青少年過早接觸菸品，委員一致通過吸菸年齡提高至20歲，也是少數獲共識的條文之一。不過第17條中，國健署新增第二項「供應者難以辨識消費者年齡時，應要求出示文件證明，若遭拒絕應不予販售」，遭多名委員質疑，若販售者未檢查證件是否遭開罰，蘇巧慧更舉例，日前防疫期間強制戴口罩，超商店員出面糾正、喝止未戴口罩者時，多會引發衝突，認為此條文讓販售者壓力過大。

吳昭軍表示，增列第二項主因是，目前執法現況，即使規定超商販售菸品給未成年時會遭罰款，但礙於無權要求未成年出示證件，因此希望透過修法，賦予販售者有權利義務，要求購買者出示證件，但不會針對販售者進行裁罰，而該項條文無共識，保留待討論。另，第21條「未滿20歲者進入吸菸區，場所負責人、從業人員應勸阻，且在場其他人亦得予勸阻」，此條文經委員通過，亦即旁人未來有望可依法勸阻。

針對全面禁止吸菸場所，未來旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店等皆被禁止，不過若場所內設有獨立空調及獨立隔間的室內吸菸室，則不在此限。而蔡易餘提出修正動議納入雪茄館並通過，理由是雪茄館本身就是獨立空調，目的也是抽雪茄。林奕華質疑，衛福部修法時是否疏漏而排除了雪茄館，讓委員必須做修正。衛福部次長王必勝否認疏漏，認為修法是基於原則，當各行業受影響時，都會找部會討論希望修法更周延。

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