快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天三讀，新公教退撫採確定提撥制，無現職轉換規定。圖／取自國會頻道
立法院今天三讀，新公教退撫採確定提撥制，無現職轉換規定。圖／取自國會頻道

立法院會今天三讀通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」，規定明年七月一日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。

適用舊制的現職人員，是否能轉換到新制，是這次法案審查與協商時最大的爭點之一，最終朝野達成共識共同提出修正動議，無現職轉換相關規定。

新法指出，新制適用對象初任人員到職時，退撫基金管理機關會為其設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用及其自願增加提繳費用，存入帳戶累積孳息。初任人員在職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為百分之十五，其中由初任人員負擔百分之卅五、政府負擔百分之六十五；初任人員也可自願增加提繳到個人專戶，每月上限為百分之五點二五。個人強制及自願提繳的費用，都不計入提繳年度薪資收入課稅。

三讀條文也明訂，要建立自主投資平台，退撫基金管理機關應自行或委託專業金融機構或專業機構，設計不同收益、風險的多元化投資組合，供公教人員選擇；如果擇定風險最低的投資標的組合，政府保證最低收益不得低於當地銀行二年期定期存款利率。

關於退休金給付方式，三讀條文明定，分為一次退休金及月退休金，而月退休金又分為三種，分別是攤提給付、定額給付及保險年金，擇一支領。未來公教人員年資採可攜式設計，公立學校教育人員於任職期間所設立的個人專戶，在轉任公務人員後，可繼續累積退撫儲金，以促進人才交流。

由於現行退撫基金未來不再有初任人員的提撥收入，將面對提早用罄問題，為兼顧退撫基金財務安全，這次也同步三讀修正「公務人員退休資遣撫卹法」，增訂政府在退撫新制實施日起，分年編列預算逐年撥款補助退撫基金。

考量現行退撫基金實施以來累積的財務缺口也待解決，因此增訂政府依規定完成撥補後，應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

退休金 立法院 公務員

延伸閱讀

立院三讀退撫新制 明訂基金財務缺口由政府補助

退撫新制三讀 112年7月1日後新進公務員改確定提撥制

112公教退撫新制再次朝野協商 全教總籲新舊基金都永續

影／全教產：退撫基金政府應負支付保證責任

相關新聞

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

立法院會今天三讀通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」，規定明年七月一日...

僅一人領表！民進黨主席補選登記截止 賴清德將同額競選

民進黨今天表示，第17屆黨主席補選領表登記作業（12/12-12/16）已順利辦理完成，計有1人領表、1人登記，登記名單...

卸任後先回台大醫院報到 柯文哲稱「要辦退休」親曝背後取捨

台北市長柯文哲出訪新加坡，對於卸任後的計畫，他今天接受當地電台訪問時表示，第一件事要先回台大醫院報到，之後要辦退休，「不...

控遭不實抹黑…郭再欽提告加重誹謗 謝龍介一句話勸告

民進黨前中執委郭再欽今天透過聲明指出，國民黨議員謝龍介屢屢在廣播節目上，以不實言論攻擊他，因此，已經蒐集相關事證委由律師...

陽明山變更住宅區被擋下 蔣市府將上任建商又捲土重來

陽明山保護區變更住宅區（保變住）土地能否開發吵嚷25年，柯市府8年內，指標個案保變住6-6仍闖關失敗，但蔣萬安當選市長後，不僅住6-6案地主再提起行政訴訟，鄰近的住6-5地主也向市府送件申請籌組重劃會準備闖關。陽明山居民及在地環境團體憂心北市府「國民黨回來了」，改朝換代後，過去擋下開發案的官員幾乎被換光，多年來費力阻擋開發的心血將功虧一簣，台北人的後花園恐失守。

影／卸任回台大醫院辦退休 柯文哲：全職黨主席會有下一步

台北市長柯文哲15日率團考察新加坡，今(16)日接受新加坡958電台訪問，曝卸任後做的第一件事情，柯文哲表示，台北市長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。