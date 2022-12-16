美國會通過100億美元軍援台 外交部感謝：挺台歷史新高

美國聯邦參議院於美東時間12月15日表決通過「2023會計年度國防授權法案」(NDAA 2023)兩院協商版本，授權5年內無償軍援台灣100億美元。外交部今表示，此法案的國會程序已完成，等美國總統拜登簽署後，即完成立法並正式生效，由衷感謝美國國會兩院兩黨對台支持，挺台達歷史新高。

「國防授權法」納入之前美國參議院通過的「台灣政策法」精神，法案授權美國國務院在未來5年內提供總額100億美元的無償軍援，每年最多20億美元；另外授權國務院提供台灣20億美元的軍事融資直接貸款，12年內還款，法案也要求拜登政府解決軍售交付延宕的問題，並加快對台軍售。

外交部發言人歐江安表示，這個法案與台灣有關的內容廣泛且具體，不但包括「外國軍事融資」(FMF)及「區域緊急庫存」等各種強化台灣安全的具體倡議，也涵蓋授權成立台灣學人計畫、強化台美經濟、教育、衛生合作、支持台灣國際參與等各項重要友我議題的條文，挺台的質與量達到歷史新高。

歐江安指出，對於美國國會兩院兩黨以此重大立法作為，再次展現對台灣的一致、堅決、且強力的支持，外交部表示由衷感謝。

歐江安也說明，依據美國相關法規制度，「國防授權法」立法完成後，尚待於撥款法中相應納入具體金額，方可確保款項到位，外交部將持續與國會友人保持聯繫，密切關注「國防授權法」相關款項在撥款法案中的審議進度及各項友我條文的落實情形，並將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，深化雙邊夥伴關係，善盡區域成員責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。