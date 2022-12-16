內閣改組消息不斷 學者點閣揆人選「最後底牌」：不會那麼早用

民進黨九合一選舉大敗，內閣改組消息不斷！學者施正鋒判斷，閣揆蘇貞昌留任機率大，只會換下幾個部會首長，以示負責。學者曲兆祥不否認此可能性，為了避免派系爭奪內閣的紛爭，或許由蘇貞昌續任。但學者均認為蘇貞昌不換，內閣難以予人耳目一新之感。

學者彭錦鵬說，民進黨此次表現太差，閣揆勢必得總辭以示負責，但目前綠營陷入人才荒，曾擔任交通部長與台中市長的林佳龍最有機會。針對閣揆人選，曲兆祥說，與蔡英文有合作經驗的前副總統陳建仁是最佳人選。但施正鋒說，陳建仁是蔡英文的底牌，不會那麼早用，反而是前立法院長蘇嘉全更有機會。

蘇揆不動如山？

「我認為蘇貞昌會繼續留任，」東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，因為目前還在決定黨主席、總統候選人的階段，將牽涉到黨內的資源交換，蔡英文還是希望把信任或合作過的對象放在行政院長的位置。他說，行政院長就像是「總統的執行長」，要幫忙扛責任、擋子彈，雖然蘇貞昌黨內名聲不佳，但發揮了幫蔡英文轉移焦點的功能。

但他也分析，民進黨選舉大敗，如果內閣完全不動，還是難以交代，所以可能會換下幾個仇恨值比較高的部會首長，以示負責，如衛福部長薛瑞元因為防疫的事情充滿爭議；農委會主委陳吉仲面對中國陸續禁止我國產品，也拿不出好辦法，都是可能被換下來的閣員。

台師大政研所教授曲兆祥則認為，「蘇揆不動」的狀況要滿足「蔡總統肯定蘇貞昌的表現」與「有把握民眾能接受蘇揆」兩個條件。他說，閣揆位置相當重要，牽一髮動全身，改組將釋出多個部會首長的位置，勢必會發生競爭，恐導致民進黨派系茶壺內的風暴，總統可能為了避免政治紛爭，勉強留任蘇貞昌。

林、蘇都被點名

然而，台灣民意基金會15日發佈的民調顯示，53.2%同意內閣應該總辭，其中更有25%「強烈同意」應該要總辭，相較僅有21%的民眾不同意總辭。該基金會董事長游盈隆說，有超過半數的國人期盼內閣此時應總辭，不能拖到明年，更是民眾對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

台大政治系副教授彭錦鵬也認為，因為民進黨本次選舉的結果相當糟，身為閣揆的蘇貞昌恐怕需要下台，才能說服民眾。他指出，雖然民進黨中生代的前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍壟罩在信任感危機中，但在民進黨缺乏人才的狀況下，比較有機會的人還是曾經擔任交通部長與台中市長的林佳龍。

但施正鋒推測，如果內閣真的改組的話，前立法院長蘇嘉全是很有可能的人選，因為他曾於2012年與小英合作搭配過，雖然因為他姪子的貪汙案的事件，引發反對聲浪，但畢竟還是蔡英文能夠信任的人選。

陳建仁是最後底牌

施正鋒分析說，小英目前能夠信任的人手愈來愈少，除了蘇嘉全之外，剩下陳建仁、鄭文燦，但鄭文燦因為論文事件，名聲相對不好。施正鋒說，小英面對2024年總統大選，在下台秋後算帳之前，還是要保留陳建仁這張最好用的底牌，不會那麼快就翻出來。

但曲兆祥則有不同意見說，目前鄭文燦論文案纏身、代理黨主席陳其邁身負高雄市長一職，組閣的機會渺小。他說，林佳龍曾任交通部長、台中市長，經歷相當豐富，但硬傷就是任內發生太魯閣事件的慘劇；而陳建仁雖然相對缺乏行政經歷，但跟蔡英文至少有搭檔默契，是最可能的閣揆人選。

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