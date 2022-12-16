民進黨面臨人才荒 學者分析：閣揆人選有望「跳出政治圈」

有領袖魅力、又要具備政治經歷，閣揆真不好挑！學者曲兆祥受訪時說，總統若能跳出政治圈的思考，閣揆人選可以從學術圈或業界空降。學者彭錦鵬則表示，因為論文事件，許多綠營中生代落馬，內閣很有可能任用年輕新人。前民進黨立委林濁水則說，內閣確實有可能從企業界找人，但從學術界的機會較小。

要領導力、要政績

台師大政研所教授曲兆祥說，選擇行政官最重要的參考依據就是「政績」與「行政經歷」，反而不是個人形象的問題。他指出，「閣揆與副閣揆要扮演黑白臉」，閣揆需要展現施政魄力，需要很霸氣的形象，閣揆蘇貞昌雖然受到許多批評，但就是能鎮得住場面；副閣揆就需要「溫和、善於協調」的形象來搭配，如前桃園市長鄭文燦就有這個特質。

台大政治系副教授彭錦鵬也指出，要擔任行政院長的職務，需要有非常高的領導能力，還要具備行政歷練，在政績上拿得出成績，這些都需要時間來培養，「資歷不太可能少於十年」。

林濁水則認為，閣揆與部會首長都需要有「領袖性格」與「決斷力」，以及面對立委質詢可以侃侃而談的能力，應針對這些特質來找人選。

綠營陷入人才荒

林濁水指出，蔡英文與蘇貞昌建立了「外交國安」與「內政齊心」的分工模式，蘇貞昌更是在位最久的閣揆，內閣組成也相對穩定，但這樣也產生了相當大的後遺症，就是目前的內閣官員都「黯淡無光」，光彩被總統與行政院長奪走，無法培育出下一代有聲望的政治新星。

「加上論文門事件，太多民進黨的人才中箭落馬，導致黨內陷入無將可用的窘境，」林濁水分析，民進黨應該要趕快內閣改組，才能加入政治新星，培養政治聲望。

彭錦鵬則認為，目前民進黨中生代名聲受打擊，各部會首長的表現也都不好，如外交部長吳釗燮已淪為斷交部長，顯見民進黨的人才缺口不小。他說，部會首長最好不要在政治圈找人，而是找能力與品德好、形象清新的年輕人，但最大的空缺還是行政院長的位置。

內閣可能會空降人才？

面對綠營人才荒的狀況，曲兆祥分析說，內閣人選也很可能從「學術、業界的專業人士空降」，蔡英文有可能跳出政治圈思考，從學術界、產業圈中找新興人選入閣，甚至是擔任閣揆。他指出，但如果是這種狀況，人選也相當難以預判，「在蔡英文不掀牌之前，沒有人會知道人選是誰」。

他也強調，因為行政工作的核心在於「協調」，讓團隊能共同協作發揮功能，反而不是個人突出的專業能力。但曲兆祥也說，應考量「對特殊領域專業的人才」，如下一任經濟部長要面對打造另一座護國神山的任務，就需要對產業界更深入的了解。

林濁水則認為，因為內閣還是各部會領袖級的人物，如果能經歷「選舉」的組織領導訓練最好，但企業高層也能有類似的經驗，所以是比較好的人選，還要加上最近論文事件，已讓民眾對學位主義產生反感。

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