若內閣改組誰來接閣揆？學者點名「4人選」：需有經驗者操盤

陳建仁、鄭文燦、林佳龍與吳釗燮，都是學者認為可能替換蘇貞昌的閣揆人選！針對內閣改組，彰師大教授劉兆隆受訪時認為，戰鬥內閣需要有經驗者操盤，陳建仁、吳釗燮都很有機會；但台師大教授曾冠球說，蘇貞昌應該不會下台，但內閣會大幅改組；中山大學政研所教授廖達琪則認為，陳建仁接任機會高，他也是各方最能接受人選。

總統府先前曾發聲明指出，針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。這也讓內閣改組的呼聲甚囂塵上，有人認為蘇貞昌將會下台，接任熱門人選包括前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍、前副總統陳建仁、外交部長吳釗燮等人。

將組戰鬥內閣

彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆受訪時分析，此次內閣改組端看蔡總統要如何定位內閣，如果要在外交國防有表現，或是政策有突破，創造對2024年選舉有利的環境，那此次內閣改組就不會是看守內閣，而是戰鬥內閣。他推測，前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮很有機會擔任新閣揆。

「我認為蘇貞昌不會下台！」台師大公民活動系教授曾冠球受訪時說，內閣應該會以改組為主、不會總辭，尤其是要幫林右昌、潘孟安、鄭文燦等人安排後續的發展，因此2024年選舉內閣一定會有前地方官加入。

聖騎士呼聲高

廖達琪受訪時認為，蘇貞昌下台的機率頗高，她推測前副總統陳建仁接任的可能性比較高，鄭文燦受論文事件影響機率較低。她分析，陳建仁會是各派系都能接受的人選，但他的內政經驗比較不足，比起蘇貞昌擋子彈的功能也下降不少，但她期待陳建仁更能向社會溝通，而非持續耍嘴皮子。

廖達琪強調，陳建仁擔任閣揆也會讓選民覺得耳目一新，且陳建仁符合蔡總統過去常強調的「謙卑」與「溝通」，但未來也要考驗陳建仁與可能黨主席人選賴清德的默契。

閣揆要勇於任事

至於前桃園市長鄭文燦，劉兆隆認為有機會，但近來恐因學位遭撤銷而降低。他也提到，由於要組選舉內閣，因此一些由學者或行政官僚擔任部會首長的部會都會被換掉，預測此次內閣改組幅度應該會很大。劉兆隆強調，蔡總統的閣揆人選會是她能信任的人，還要勇於任事。

他分析，內閣組成若要讓民眾感到耳目一新，閣員可以挑選優秀的地方行政首長，如潘孟安、林右昌與鄭文燦，或是評價不錯的不分區立委，如當初前立委鄭麗君轉任文化部長，且不會有補選的問題。另外還可以從企業找形象好的企業家，像過去前總統陳水扁重用中華汽車總經理林信義擔任副閣揆，說不定會有很好的效果。

選舉與政策要平衡

「新閣揆要很有身段！」劉兆隆認為，新的閣揆需要能府、院、黨三方協調，以吳釗燮為例，過去在民進黨、總統府與國安會都當過秘書長，或是過去擔任過立委與黨職，並能進入選舉的戰鬥模式。至於落選者入閣是否會扣分？劉兆隆認為，培養政務官不容易，頂多反對黨剛開始罵一罵，但影響不大。

曾冠球指出，如果內閣大多數名單都是由前地方首長，或是敗選者出任，對民眾來說，就很難有耳目一新的感覺，也會受到「無法連任就跑到行政院」的批評，因此在選舉與政策上還是要有適當的人選平衡。不過他認為，如林佳龍參選新北「明知不可為而為之」來說，民眾反而不會因為他敗選然後又轉身入閣而多所苛責。

敗選不代表失敗

至於敗選者擔任內閣是否會讓民進黨被扣分？廖達琪認為還好，畢竟總統大選關乎國際與兩岸環境，在野黨可能剛開始會批評。她也說，正國會與英系、新系沒那麼靠近，也要考慮派系平衡下林佳龍組閣的可能性。至於現任行政院長是否會順帶參選總統？廖達琪否認說，我國憲政沒有這種慣例。







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