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接見大橋光夫 蔡總統：台日友好共創新局

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，並表示，期盼台日友好共創新局。圖／取自總統府影片
蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，並表示，期盼台日友好共創新局。圖／取自總統府影片

蔡英文總統今天上午接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，這幾年來，台日之間「患難見真情」的緊密夥伴關係持續深化；雙方合作機制更加多元化及多邊化，國會外交也越來越熱絡。蔡總統表示，期待台灣和日本在國防安全、經濟貿易以及產業轉型等各領域，持續開創新的合作成果。

蔡總統表示，在全球疫情爆發之前，她每一年都在總統府與大橋光夫會長見面，今天很高興見到老朋友，也非常歡迎訪賓來訪。今年是「日本台灣交流協會」和「台灣日本關係協會」成立50周年。大橋光夫從2011年上任以來，推動台日簽署多項雙邊協定，並且促成「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」。她要藉這個機會感謝大橋會長，對提升台日關係的貢獻。

蔡總統指出，也看到台日國會外交越來越熱絡。今年10月，「日華議員懇談會」不僅再次組團來台參加國慶典禮，更首度與立法院「台日交流聯誼會」一起組成遊行隊伍。上個月，當游立法院長錫堃率團回訪「日華懇」，有超過60位國會議員出席歡迎晚宴。最近，眾議員萩生田光一也率團來台出席「台日關係永續論壇」，這些互動交流，都展現出台日友好情誼。

蔡總統感謝日本政府，多次在各個國際場域支持台灣的國際參與，以及強調台海和平的重要性。未來，台灣將持續爭取參與國際組織，以及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿合作機制，希望日本能夠持續支持台灣，一起促進區域的和平繁榮發展。

大橋光夫表示，台海的和平及穩定，對日本及區域的安全保障極為重要，對國際社會的和平穩定也是相當重要的課題。日本首相岸田文雄在與美國總統拜登進行的雙邊高峰會，及與其他國家領袖們舉行高峰會時，也再三確認並強調，台海和平及穩定的重要性。即便是在今年11月日本與中國的元首高峰會上，岸田文雄仍然強調台海和平及穩定的重要性。

大橋光夫指出，各國如果能夠像台日一樣，又是鄰國，關係又友好密切，相信「戰爭」這兩個字就會從世界上消失。他相信台日關係是世界上友好關係的最佳典範。

日本台灣交流協會 台海 台日關係

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