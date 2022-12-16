【重磅快評】社會從動盪回復平靜不是容易的事

奉行民進黨仇中路線，蘇貞昌竟然尖刻的說「重啟小三通，可能會讓對岸民眾來台搶藥，導致防疫破口…」蘇貞昌這麼說是為了卡小三通，他應知道台灣沒開放陸客來台，不會有陸客小三通來台搶藥發生；衛福部趕緊幫蘇貞昌緩頰，指人沒來台也可蒐購。關鍵是社會從大封閉中瞬間解封，極可能衝擊社會靜寂的穩定假象，事先必須要對各項可能完整沙盤推演，才可能安然度過。大陸如此，台灣一些社會動盪也如此。

疫情期間，大陸從活潑、熱絡的經濟活動，封城令之後瞬間冰凍，市場經濟變成配給制，社會一片死寂；看到經濟衰退的景象，考慮疫情緩解，台灣之前防疫降級回歸常態，無不良反應後，也隨之跟進解封；但大陸十四億人的解封，衝擊之大，讓衛健體系瞠目結舌。

解凍過程需要和緩漸進，社會震盪在所難免，蘇貞昌的「搶藥說」雖然刻薄，但台灣也得先有因應準備。解封衝擊之大，就以對岸防疫期間徵調六百萬醫療人力應戰為例，這些穿著全白防護服的醫療部隊大陸謔稱為「大白」，全面解封政策頒行，意味六百萬大白解編，回到社會；大陸衛健單位憂心，六百萬大白瞬間變成沒有收入的新貧族，社會能順利消化嗎？大白如此，搶購感冒藥相較是微不足道的小事。

十月底南韓首爾發生梨泰院群眾踩踏大量傷亡事件過去了嗎？沒有。三位高中生當晚聯袂參加當晚萬聖節狂歡派對，兩位喪生，倖存的高中生雖然當局給予強力的心理輔導，遺憾的是未能突破「創傷後壓力症候群」，一週後自殺。類似的事件治安、消防甚至承辦善後的公務員也頻傳自殺等意外，他們的心理素質理當較強，竟然也選擇結束生命。

七年前的六月底台灣的八仙樂園塵爆意外，十五死、四百七十人燒傷，經過一年治療及復健，整整一年，最後一位傷者出院了，但整個事件就此結案了嗎？當然沒，出院不代表痊癒，還得再延續不只一年的復健，甚至三年後還在復健。受傷，暫時脫離社會，怎麼重新融入社會，是個漫長過程。

不必八仙、梨泰院的大災難，台灣今年超過芮氏規模六的強震已破紀錄超過十二次，強震時大家一陣驚恐，沒好久自驚慌中平靜；相關單位可有萬一再劇烈些、成災後的復原備案？