前立委龐建國紀念文集出版 賡續其「永不放棄」精神
前立委、文化大學教授龐建國於今年1月11日不幸辭世，為紀念其一生奉獻，由龐建國夫人邱秀珍女士擔任總策劃，邀集龐建國至親好友撰文編輯而成的紀念文集—《永不放棄》 已正式出版，並於日前在台北舉行「龐建國先生紀念會暨新書分享會」。
12日在台北舉行的紀念會暨新書分享會，有超過兩百位龐建國生前的故舊門生出席，包括：國民黨前主席洪秀柱、台北市前市長郝龍斌、國安會前秘書長蘇起、國安會前秘書長胡為真、中國文化大學社會科學院院長趙建民、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授周陽山、立法委員林奕華等人。國民黨秘書長黃健庭也代表國民黨主席朱立倫出席並致詞。
郝龍斌在紀念會上說，「今天在這裡懷念建國，看到這麼多他的故舊好友齊聚在此，這也是我所熟悉的建國。他就是這麼一個樂於助人，而且堅持理念，任何時候都想到朋友的好夥伴」。
郝龍斌1980年代在美國取得博士學位回到台灣大學任教時，就已經認識也同在台大任教的龐建國。郝龍斌回憶，當年他經常和龐建國及其他年輕學者一起議論時政，龐建國最常講一句話：「我們天天在這裡不滿，與其詛咒黑暗，不如點亮一根蠟燭」，他期望每個人都能做那根蠟燭。
郝龍斌細說過往點滴，告訴紀念會上的與會者，龐建國一生如何不在乎名位，只希望把事情做好。紀念文集也收錄郝龍斌的文章，呈現他心目中真正的「大丈夫」—龐建國許多鮮為人知的過往。
林奕華則說，她從大一進入台大就認識龐老師，因為當時她很積極參與學校的各種活動。當年在台大，同學們有任何事情想找龐老師討論，只要跟他約時間，「門永遠為我們敞開」。
林奕華表示，從她學生時代參選台大學生會會長到之後從政，就不時向龐老師請教、和龐老師討論。在她首次投入台北市議員選舉前，因為還不到30歲，內心難免有些躊躇，於是又去向龐老師求教。
她回憶，龐老師當時告訴她：「當然要把握這個機會。我們讀社會科學的人，如果希望對社會能有些影響，選舉就是一條可以走的路。」林奕華形容，龐老師就是這樣一個對國家、社會永遠充滿著理想，對她則有著深遠影響的人生導師。
胡為真表示，對於龐建國的離去他非常痛心。在紀念龐建國的同時，他也期盼所有有心的人也都能像龐建國一樣，始終以中華民族為念，為民族的未來花腦力、有行動，共同努力讓我們的民族更加興盛繁榮。
龐建國紀念文集—《永不放棄》一書共收錄龐建國親友撰寫的40餘篇紀念文章，不僅回顧龐建國多彩豐富的一生，由於龐建國長期參與黨政工作，曾任台北市議員、立法委員、海基會副秘書長等職，紀念文集也提供讀者從另一個角度，一窺台灣過去三、四十年政治、社會的發展軌跡。
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